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Как белоруска отдохнула на Канарах за 360 евро

  • 2.03.2018, 11:13
фото: архив Екатерины БУБЕН

На Канарских островах жительница Барановичей провела 12 дней.

Мой отпуск выпал на конец января – начало февраля. Проводить его в снежных Барановичах не хотелось. Я мечтала о море и солнце. Стандартные Египет и Турция меня не привлекали, хотелось чего-то необычного. Поэтому я остановила свой выбор на Канарских островах, которыми восхищались знакомые, пишет журналист intex-press.by Екатерина Бубен.

Путешествовать, особенно по незнакомой стране, лучше в компании. На одном из форумов в интернете я нашла парня, который также собирался ехать на Канары в это же время. И мы решили полететь вместе. На Канарских островах я провела 12 дней.

Инфографика: Петр КАРАСЮК

Вчетверо дешевле

Чтобы путешествие обошлось недорого, нужен хоть небольшой опыт самостоятельных путешествий – тогда не придется платить за услуги туроператора. Не менее важно заранее изучить цены разных авиакомпаний и найти недорогой вариант.

Искать билеты для поездки я начала в середине декабря. Тогда из Варшавы на Тенерифе (самый крупный остров Канарского архипелага) с пересадкой в Мадриде можно было долететь лоукост-авиакомпаниями за 40 евро. Но буквально за неделю, пока я решала вопросы с отпуском, цена на билет поднялась до 52 евро. Обратный перелет с пересадкой в Порту стоил на два евро дороже.

Можно, конечно, недорого купить и прямые билеты, но планировать отдых нужно за три-четыре месяца. Я же опомнилась за месяц, поэтому, чтобы сэкономить деньги, решила лететь с пересадками.

Скалы у города Лос Гигантес
фото: архив Екатерины БУБЕН

Из Барановичей до Варшавы и обратно я ехала на поезде. Билет в одну сторону стоит 42 рубля (17 евро). До аэропорта Модлин, который находится в пригороде Варшавы, меня с попутчиком довез приятель за 4 евро с человека. На обратном пути из аэропорта Шопен, который расположен в черте Варшавы, до железнодорожного вокзала я доехала на поезде за два евро.

В итоге дорога из Барановичей до Тенерифе и обратно обошлась мне в 146 евро. Если бы я летела из Минска, то за авиабилеты туда и обратно пришлось бы заплатить как минимум 570 евро. И это с двумя пересадками в пути!

Одиннадцать ночей по цене одной

Жилье мы заранее не бронировали. Первую ночь решили провести в палатке, а потом определиться, в какой части острова остановиться, и уже там искать жилье. Поэтому первым местом, которое мы посетили на Канарах, стал спортивный гипермаркет. Там мы купили самые дешевые палатку (19 евро) и спальники (по 12 евро).

Вид с горы на город Лос Америкас
фото: архив Екатерины БУБЕН

Зимой погода в разных частях острова отличается. На севере в конце января практически каждый день идет дождь, и температура не превышает 17–18 °C. Поэтому мы решили отправиться на юг острова, где температура держалась в районе 21 °C и не было дождей.

Добраться с севера на юг острова можно на автобусе за 6 евро. Но мы поехали автостопом. Дорога вместо двух часов заняла около 4,5 часов. Но зато – бесплатно.

В первую ночь мы поставили палатку в парке в центре курортного города Лос-Кристианос. Полиции на юге острова практически нет, и мы не беспокоились, что нас могут оштрафовать. Ночью было тепло и комфортно, поэтому утром мы задались вопросом: а нужно ли вообще снимать жилье? Тем более что комната стоит в среднем 23–25 евро в сутки.

фото: архив Екатерины БУБЕН

В итоге все 11 ночей на острове мы жили в палатке, которую ставили на пляжах и в парках.

Плюсы жизни в палатке: дешевизна, можно остановиться в любом месте. Минусы: мыться приходилось в душе на пляже, а заряжать телефон в кафе, ресторанах, торговых центрах.

Питание без экономии

Так как за жилье мы не платили, на питании решили не экономить. В супермаркет мы сходили всего три раза. Больших гипермаркетов в курортных городах нет, они расположены в десятке километров вдоль трассы.

Цены на продукты в гипермаркетах вполне демократичные: килограмм крупных вареных креветок стоил 7,5 евро, крупная папайя – 1 евро, кило яблок или бананов – 1,3. В магазинчиках в туристических местах цены заметно выше: бутылка воды (1,5 л) стоила 1–1,5 евро, в то время как в гипермаркете ее можно было купить в три с половиной раза дешевле.

Обычно мы питались в кафе и ресторанах. Один «английский завтрак» в среднем обходился в 3 евро. В него входили два жареных яйца, две сосиски, два кусочка бекона, фасоль в томатном соусе, два тоста с маслом и мармеладом и чай или кофе. Не во всех заведениях напиток входил в стоимость завтрака, но когда мы спрашивали у официанта, входит ли кофе в стоимость, нам говорили, что специально для нас включат. Заведения вынуждены идти на такие уступки из-за высокой конкуренции.

Туристам предлагают в основном рыбу, морепродукты, а также курицу. Так, в заведениях среднего уровня половина жареного цыпленка с овощами стоила от 5 евро, жареный осьминог – от 12, две порции паэльи с рыбой и морепродуктами – от 26. В одном из городов нам удалось найти кафе с комплексными обедами: три блюда за 7 евро.

Ночная жизнь – на севере, аттракционы – на юге

Вода у Канарских островов в январе – феврале не слишком теплая: купаться в ней отважится далеко не каждый, хотя мне было вполне комфортно. Но мы предпочли не лежать на пляже целыми днями, а немного попутешествовать по острову.

Зимой на вулкане Тейде лежит снег
фото: архив Екатерины БУБЕН

Многие туристы для этой цели арендуют автомобили (30-40 евро в сутки), но мы передвигались исключительно автостопом. На Тенерифе с этим проблем нет, попутные машины подбирали нас довольно быстро, а водители еще и местные легенды рассказывали.

Главная достопримечательность острова – вулкан Тейде. Его высота – 3718 м. Говорят, что в безоблачную погоду с его вершины можно увидеть все острова Канарского архипелага. С высоты 2300 м до 3555 м можно проехать на канатной дороге (билет туда-обратно – 37 евро). Во время моего отпуска на вулкане был снегопад и сильный ветер, канатная дорога не работала, поэтому попасть на вершину мы не смогли.

А вот большие скалы, красивые порты и сооружения предков можно посмотреть бесплатно.

Ночная жизнь на острове «кипит» только в столице, но в курортных городах есть другие развлечения. Самые популярные – аквапарк «Сиам-парк» и зоопарк «Лоро-парк». Дневные билеты туда стоят по 35 евро на человека. Можно сэкономить, если покупать билет сразу в оба парка – тогда это обойдется в 60 евро на человека.

Инфографика: Петр КАРАСЮК

Спросом пользуются и водные аттракционы. Можно покататься на водном мотоцикле (20 евро за 2 часа) или научиться серфингу (трехчасовое групповое занятие стоит

35 евро, индивидуальное – 70).

Конечно, отдых дикарем не каждому понравится. Но меня этот опыт вдохновил на следующее путешествие в таком же стиле.


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