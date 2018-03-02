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В Кыргызстане милицию собираются переименовать в полицию

  • 2.03.2018, 11:16

Премьер-министр Кыргызстана назвал милицию «милитаристской авторитарной структурой».

В Кыргызстане милицию собираются переименовать в полицию. С таким предложением выступил премьер-министр Сапар Исаков. Он называет милицию "милитаристской авторитарной структурой", которая осталась с советских времен и ориентирована "на процесс и статистику". А вот задачей полиции, говорит Исаков, является "сотрудничество с общественностью", пишет "Вечерний Бишкек".

Сейчас силовики из Кыргызстана изучают опыт других стран, после чего и будет принято окончательное решение.


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