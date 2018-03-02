Белорусские туристы стали вдвое реже ездить в Россию

Белорусские туристы стали вдвое реже ездить в Россию1
- 2.03.2018, 11:29
И вдвое чаще - в Украину.
В какие страны чаще всего ездили белорусские туристы и экскурсанты? В скобках указано увеличение или уменьшение их количество относительно 2016 года. Белстат опубликовал данные cтатистические данные:
Турция - 140 159 (+82 424)
Египет - 123 814 (+81 885)
Украина - 91 234 (+45 315)
Болгария - 62 356 (+3611)
Россия - 46 736 (-24 767)
Польша - 36 187 (-4612)
Испания - 31 403 (+6620)
Греция - 27 978 (+5796)
Черногория - 19 402 (+1641)
Чехия - 15 639 (+1820)