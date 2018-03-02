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Белорусские туристы стали вдвое реже ездить в Россию

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  • 2.03.2018, 11:29

И вдвое чаще - в Украину.

В какие страны чаще всего ездили белорусские туристы и экскурсанты? В скобках указано увеличение или уменьшение их количество относительно 2016 года. Белстат опубликовал данные cтатистические данные:

Турция - 140 159 (+82 424)

Египет - 123 814 (+81 885)

Украина - 91 234 (+45 315)

Болгария - 62 356 (+3611)

Россия - 46 736 (-24 767)

Польша - 36 187 (-4612)

Испания - 31 403 (+6620)

Греция - 27 978 (+5796)

Черногория - 19 402 (+1641)

Чехия - 15 639 (+1820)


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