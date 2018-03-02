Жителей Витебска призывают выйти на защиту Конституции 2.03.2018, 11:34

Витебский правозащитник подал заявку на митинг.

Согласно заявке, поданной правозащитником Леонидом Светиком в администрацию Железнодорожного района Витебска, митинг должен состояться 15 марта в Парке культуры и отдыха железнодорожников, сообщает витебская «Весна».

Заявленная цель мероприятия - публично отпраздновать День Конституции Беларуси.

Как рассказал Леонид Светик:

- Подавая заявку на митинг в день принятия Конституции страны, я имел одну цель: это событие должно быть отмечено в Витебске. Ведь каждая Конституция - основа для развития общества и государства. Если положения этого основного закона нарушаются, то общество деградирует, а государство с защитника прав и свобод человека превращается в их нарушителя.

Несмотря на то, что местом для проведения митинга выбрана площадка, специально отведенная городскими властями под массовые мероприятия, шансов на получение положительного ответа на заявку немного. В течение последних десяти лет в Витебске правозащитники не получили ни одного разрешения на проведение публичных акций.