Ганапольский: Ржать начали с самого начала выступления Путина 2.03.2018, 11:39

Матвей Ганапольский

Юмористическое путинское шоу я смотрел вместе с двумя политологами.

Мы специально собрались на квартире у одно из них под пиво, чипсы и телевизор, только вместо футбола был Путин, пишет Матвей Ганапольский для сайта «Эхо Москвы».

Заказана была и пицца, но её обещали принести в течение часа.

Ржать начали с самого начала, как только сбылось предположение, что выступающий «сейчас начнёт разводить пары аргентинского кокаина» — так было сказано усатым политологом, который был хозяином квартиры. Имелось в виду, что сейчас начнётся марево безудержных фантазий. И действительно, фантазии пошли полным ходом: «нам следует увеличить», «нам необходимо улучшить», «до 2020-го усилить», «до 2026-го построить». Умные политологи, присутствовавшие у телевизора, знаменитый вопрос «а что ему мешало это сделать за предыдущие 18 лет» не произносили, а пытались предугадать фантазию-победителя.

В результате победителем была признана идея увеличить возраст россиянина до 80 лет.

— Я даже знаю, кто этот россиянин, — сказал второй политолог, назовём его «разливающим», — ему и до ста лет ботокс наколят. Смотрите, как его фейс лоснится.

— Все замолчали, представляя себе, как Путин будет выглядеть встречая своё столетие. От подобной фантазии пиво застревало в горле.

Но тут, неожиданно, выступающий перешёл к военным цацкам, на которые потратил целых сорок пять минут.

― Сейчас ваньки-встаньки прыгать начнут, — предположил разливающий.

Ваньки-встаньки, то есть присутствующие в зале, действительно начали подпрыгивать в патриотическом угаре, сопровождая прыжки и ужимки восторга долгими продолжительными аплодисментами.

― А чего это они Медведева крупно не показывают? — заинтересовался разливающий, — он снова спит?

Под угрозы Путина, что Западу следует одуматься, все стали ждать кадра со спящим Медведевым, фантазируя, что именно у него в руках — плюшевый мишка, зайчик или жёлтая уточка.

Однако вместо спящего Медведева на экранах в зале стали показывать мультик — маленькая ракетка в окружении какого-то желтка бодро полетела к Америке. Параллельно выступающий стал каждые десять секунд заявлять, что это штука в желтке у нас есть.

— Она есть у нас! Она уже есть! — с нажимом говорил он. — Ни у кого нет, а у нас уже есть! И её не видно, когда она летит! И она уже у нас есть! Но, по понятным причинам, мы не можем её показать…

— Не может показать, потому что её нет? — предположил хозяин квартиры.

— Странно, я помню советский союз, так там по Красной площади возили даже то, чего нет.

— Так что, заключил Путин, — если кто-то вознамериться на нас напасть, то мы…

― Думаю, Америка уже обосралась, — сочувственно резюмировал разливающий. — Кстати, какие там на этот год у Америки и России военные бюджеты?

Хозяин квартиры полез в интернет.

Военный бюджет Америки оказался 639 миллиардов.

Бюджет России — 46.

― Может нам громадную утку сделать на все эти деньги? — мрачно предположил хозяин квартиры.

― Зачем Медведеву такая утка? — удивился разливающий.

― Да не ту утку, а такую, что в больнице кладут под больных, — пояснил хозяин квартиры. — Думаю, что если начнётся война с Америкой, то это единственное, что всем нам понадобиться.

На этом обсуждение военных планов Путина было окончено, и все перешли к водным процедурам, то есть к пиву и пицце — её только принесли.