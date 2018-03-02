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Суд дал Чижу и Япринцеву месяц, чтобы договориться

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  • 2.03.2018, 15:13
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С учетом дня рождения ответчика.

В пятницу, 2 марта, суд Центрального района Минска приостановил производство по иску Владимира Япринцева к Юрию Чижу, дав сторонам месяц на то, чтобы решить спор мирно, пишет tut.by.

Адвокаты Чижа отметили, что истец узнал об иске к нему «из интернета» и запросили максимально возможный срок для мирного урегулирования — месяц, так как какое-то время их доверителя не будет в стране.

Адвокат Япринцева Екатерина Гамзунова отметила, что на такой длительный срок можно согласиться «в связи с днем рождения ответчика».

Напомним, суд Центрального района Минска начал рассматривать иск, поданный юристами Владимира Япринцева к бывшему партнеру Юрию Чижу. Речь идет о деньгах за проданные акции логистической компании ЗАО «Аскарготерминал».

Сделка по продаже долей в компании, которой владели Владимир Япринцев (60%) и Светлана Чиж (40%), супруга Юрия Чижа, была совершена 11 августа 2015 года, в день задержания Япринцева.

Деньги на счет Япринцева поступили двумя платежами: 12 августа и 9 сентября, в общей сумме чуть больше 100 тысяч долларов в эквиваленте. В момент зачисления денег на счет он уже был в СИЗО, и, по ранее сообщавшейся информации, все имущество и счета были арестованы, но деньги были сняты.

По пояснениям Юрия Чижа, которые он давал в ходе проведения проверки УВД Партизанского района Минска, средства он передал кредиторам сына Япринцева, российским бизнесменам Иосифу Аксентьеву и Михаилу Мамиашвили.

Заявленная сумма иска — всего 1960 рублей. «Сумма заявлена ко взысканию в части, с целью проведения переговоров по мирному урегулированию возникшей ситуации», — пояснил юрист.


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