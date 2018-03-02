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Работники более 600 предприятий могут остаться без пенсий?

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  • 2.03.2018, 15:37
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Руководство не платит взносы в Фонд социальной защиты населения - и сотрудникам не засчитывается стаж.

Фонд соцзащиты опубликовал на своем сайте список предприятий с долгами по выплатам обязательных страховых взносов, пишет kp.by. На 1 января 2018 года в нем было более 600 предприятий различных форм собственности. Больше всего крупных неплательщиков - в Витебской области. К слову, год назад, на 1 января 2017 года, таких было 435 организаций.

Чем страшны невыплаты ФСЗН?

Во-первых, штрафными санкциями самим предприятиям. За каждый день просрочки назначается пеня в 1/360 ставки рефинансирования (сейчас - 0,029%), а затем и штраф в размере 20% от суммы долга. Во-вторых, работники этих предприятий рискуют остаться без пенсий. Потому что в страховой стаж зачисляется то время, когда вы работали и за вас платили взносы в ФСЗН. Если взносов не было, значит, по документам вы как бы и не работали. Напомним, сейчас минимальный страховой стаж для начисления пенсии - 16,5 года, но его будут повышать каждый год на полгода, пока он не достигнет 20 лет. То есть в следующем году минимальный страховой стаж будет равен 17 годам.

Что делать работникам предприятий-должников? Для начала - контролировать работодателя. Для этого можно зайти на сайт фонда и проверить, есть ли у него долги по обязательным страховым взносам. Если есть, идите к директору и требуйте их оплатить. Если разговор не получился, можно даже подать в суд на предприятие, ведь платить взносы в ФСЗН - это прямая обязанность работодателя.

Но почему же они не платят? И что говорят сотрудникам?

- Обстановка виновата. Понимаете, у нас как: хозяйства нам не платят, и мы не платим. Только 30% хозяйств, которые пользуются нашими услугами, рассчитываются вовремя. Остальные делают отсрочки на долгие месяцы, - рассказали в ОАО «Миорский райагросервис». Предприятие оказывает услуги техникой - тракторы, перевозки, уборка сельхозугодий и т. д.

- Так подавайте в суд на неплательщиков!

- Ну, вы же понимаете, это все один район… Долги потихоньку погашаем, просто их много.

- Вы же понимаете, что от этих взносов зависят пенсии людей?

- Понимаем. Уже выставили претензии хозяйствам, будем пытаться взыскать долги.

- А местные чиновники вам помогают?

- Конечно, помогают. Вопрос в том, что когда нам что-то выплатят, то деньги надо потратить на новую технику или на ремонт старой - она же устаревает. Очень тяжелое состояние в районе и в организации. Но по сравнению с другими сервисами, в нашем еще теплится жизнь.

- Сколько у вас людей работает?

- Меньше 150 человек. В районе мы где-то выше среднего - по размеру предприятий. Держимся на плаву. Сами ведь только обслуживаем, не производим. Есть только небольшое подсобное хозяйство. Правда, оно прибыль не приносит - маленькое, нет оборота.

- У вас уже кто-то оформлял пенсию? Проблем не было?

- Были такие, но мы выходили из положения, без конфликтов. Проплачивали взносы за конкретного человека, когда ему приходило время выйти на пенсию. Своих в беде не оставим.

Топ-5 крупных неплательщиков в ФСЗН*

СХФ «Мерецкие» ОАО «Глубокский комбикормовый завод» (Витебская область) - 780 969 руб.

ОАО «Торгуны» (Витебская область) - 738 390 руб.

ОАО «Глубокский комбикормовый завод» (Витебская область) - 709 622 руб.

ОАО «Миорский райагросервис» (Витебская область) - 519 468

Филиал ПСХ ОАО «Слуцкий Агросервис» (Минская область) - 496 110 руб.

*По данным Фонда соцзащиты, долги по обязательным страховым платежам на 1 января 2018 года.


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