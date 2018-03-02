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Трамп и Меркель отреагировали на презентацию Путиным «супероружия»

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  • 2.03.2018, 15:40
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фото: AFP

Президент США и канцлер Германии провели телефонные переговоры.

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель отреагировали на заявление президента РФ Владимира Путина о разработке нового "супероружия", пишет "Новое время".

Меркель и Трамп провели телефонные переговоры, во время которых обсудили ситуацию в Сирии и заявление Путина о разработке российским ВПК новейшего оружия.

"Канцлер и президент обеспокоены последними заявлениями президента России Путина о развитии новых видов оружия и негативным воздействием этого на международный контроль над вооружениями", - цитирует Reuters представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

1 марта президент России Путин объявил об успешном испытании и принятии на вооружение авиационного гиперзвукового оружия и испытаниях новой ракеты с ядерным двигателем. Путин выразил уверенность, что теперь ПРО США бессмысленна перед новыми российскими ракетными системами.

Гиперзвуковой ракетный комплекс на базе МиГ-31 получил название Кинжал. Согласно заявлению российских военных, он может поражать цели на дальности 2000 км. Комплекс поставлен на вооружение на аэродромах Южного военного округа с 1 декабря 2017 года.

Крылатая ракета с ядерной энергетической установкой только прошла первые испытания и еще не получила название.


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