«Крумкачам» запрещено регистрировать новых игроков 1 2.03.2018, 15:51

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Сегодня в Доме футбола прошло заседание комитета по статусу и переходам футболистов.

Стало известно, что с ФК «Крумкачы» снято 2 очка. Команде запрещено регистрировать новых футболистов до погашения задолженностей перед всеми игроками, которые подали заявление после 21 февраля в комитет АБФФ по переходам футболистов. В частности Артем Челядинский и тренер Яков Залевский, сообщает Football.by.

Прежние 6 заявлений удовлетворены. Футболисты не имеют претензий к клубу.

Вопрос о снятии запрета на регистрацию новых игроков будет рассмотрен 7 марта.

Напомним, сегодня журналист «Еврорадио» Виталий Зыблюк сообщил о том, что «Крумкачам» будет отказано в выдаче лицензии для участия в высшей лиге. Команду в этом турнире заменит минское «Торпедо».

Добавим, что «Крумкачы» смогут выступить только во второй лиге.