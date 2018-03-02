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Политзаключенный Михаил Жемчужный продолжает бороться за свои права

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  • 2.03.2018, 15:59

Правозащитники сильно обеспокоены судьбой Михаила Жемчужного.

На понедельник, 5 марта, назначены два судебных процесса по жалобам Михаила Жемчужного на вынесенные в отношении его взыскания администрацией колонии №9 в Горках, куда политзаключенный переведен отбывать наказание в июле 2017 года, сообщает правозащитный центр «Весна».

В 10 часов утра в Могилевском областном суде состоится рассмотрение кассационной жалобы на решение суда Горецкого района от 23 января, который отказал в удовлетворении жалобы на вынесенные Михаилу Жемчужному три взыскания в августе 2017 года: 9 августа - семь суток ШИЗО, 16 августа - 10 суток ШИЗО, 28 августа - семь суток ШИЗО.

На этот же день в Горецком районном суде на 14.30 запланирован судебный процесс по жалобе Жемчужного на вынесенные взыскания в сентябре-октябре 2017 года: 4 сентября - один месяц ПКТ, 5 октября - 10 суток ШИЗО, 16 октября - 10 суток ШИЗО, 26 октября - пять суток ШИЗО.

На данный момент связь через переписку с Михаилом Жемчужном отсутствует. Это, вероятнее всего, связано с очередным содержанием политзаключенного в ШИЗО. Предыдущее взыскание в виде 10 суток ШИЗО (уже 19-е по счету в Горецкой колонии) должно было закончиться 18 февраля, и нынешнее отсутствие корреспонденции от Михаила скорее означает, что он снова помещен в ШИЗО, а не в ПКТ, так как оттуда переписка разрешена.

Правозащитники сильно обеспокоены судьбой Михаила Жемчужного и предпринимают всевозможные способы положительного влияния на ситуацию, в которой он оказался. Известно, что после обращения в республиканскую и Могилевскую областную наблюдательные комиссии относительно чрезвычайного положения, в котором оказался политзаключенный, данные Комиссии запланировали посещение Михаила Жемчужного в Горецкой колонии. Визит должен состояться в первой половине марта.

Напомним, проблемы у Михаила Жемчужного начались после его перевода в Горецкую колонию, где с попустительства администрации для него были созданы невыносимые в силу своей жестокости и унижающего характера условия для отбывания наказания, организована компания его травли, связанная с установлением в среде заключенных неформальных отношений.


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