Литва выпустила четыре необычные монеты к 100-летию Независимости 2.03.2018, 16:04

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Источник: oncoins.net

Четыре монеты собираются, как конструктор в одну большую монету.

На днях в Литве вне плана вышла в обращение четыре памятных монеты к 100-летию Независимости номиналом 5, 10, 20 и 50 евро, пишет oncoins.net.

Монеты 5, 10 и 20 евро выпущены из серебра и имеют форму кольца.

Монета в 50 евро изготовлена из золота и имеет форму круга.

Все монеты были отчеканены на Монетном дворе Литвы и их можно собрать в одну композицию, в которой золотая монета в 50 евро является ее центом.

Стоимость всего набора составляет 549 евро.

Об этом сообщается на официальном портале регулятора.

Выпуск монет приурочен к 100-летию восстановления независимости Литвы, которое произошло 16 февраля 1918 года.

Монета номиналом €5 – первое серебряное кольцо посвящено дипломатии. На оборотной стороне монеты указаны три даты в память об усилиях по достижению независимости посредством дипломатических, политических и юридических шагов.

Монета номиналом €10 – второе серебряное кольцо посвящено вооруженным силам и военизированным формированиям, которые защищали и боролись за независимость страны. Оно увековечивает создание литовской армии и Союза литовских стрелков, а также посвящено сражениям, которые позволили Литве стать независимым государством.

Монета номиналом €20 – внешняя серебряная монета посвящена правовой системе и верховенству закона, которая предусматривает принятие конституции Литовской Республики, появлению местного судопроизводства, Литовской ассоциации юристов, даты создания первого правительства и Учредительного Сейма (однопалатного парламента) страны.

Монета номиналом €50 – центральная монета – посвящена 20-ти лицам, которые подписали декларацию о независимости. Документ является правовой основой существования современной Литвы. Этот акт сформулировал основные конституционные принципы, на которых были основаны все конституции Литвы, которые принимали в стране в дальнейшем.

На аверсе монеты изображен герб Литвы, знак Литовского монетного двора и номинал.

На оборотной стороне монеты надпись VALSTYBĖS ATKŪRIMAS (Восстановление государства), а также подписи членов Тарибы Литовской Республики, которые 16 февраля 1918 года подписали Акт о независимости Литвы.

Технические характеристики монет к 100-летию Независимости: