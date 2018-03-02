Литва выпустила четыре необычные монеты к 100-летию Независимости
- 2.03.2018, 16:04
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Четыре монеты собираются, как конструктор в одну большую монету.
На днях в Литве вне плана вышла в обращение четыре памятных монеты к 100-летию Независимости номиналом 5, 10, 20 и 50 евро, пишет oncoins.net.
Монеты 5, 10 и 20 евро выпущены из серебра и имеют форму кольца.
Монета в 50 евро изготовлена из золота и имеет форму круга.
Все монеты были отчеканены на Монетном дворе Литвы и их можно собрать в одну композицию, в которой золотая монета в 50 евро является ее центом.
Стоимость всего набора составляет 549 евро.
Об этом сообщается на официальном портале регулятора.
Выпуск монет приурочен к 100-летию восстановления независимости Литвы, которое произошло 16 февраля 1918 года.
Монета номиналом €5 – первое серебряное кольцо посвящено дипломатии. На оборотной стороне монеты указаны три даты в память об усилиях по достижению независимости посредством дипломатических, политических и юридических шагов.
Монета номиналом €10 – второе серебряное кольцо посвящено вооруженным силам и военизированным формированиям, которые защищали и боролись за независимость страны. Оно увековечивает создание литовской армии и Союза литовских стрелков, а также посвящено сражениям, которые позволили Литве стать независимым государством.
Монета номиналом €20 – внешняя серебряная монета посвящена правовой системе и верховенству закона, которая предусматривает принятие конституции Литовской Республики, появлению местного судопроизводства, Литовской ассоциации юристов, даты создания первого правительства и Учредительного Сейма (однопалатного парламента) страны.
Монета номиналом €50 – центральная монета – посвящена 20-ти лицам, которые подписали декларацию о независимости. Документ является правовой основой существования современной Литвы. Этот акт сформулировал основные конституционные принципы, на которых были основаны все конституции Литвы, которые принимали в стране в дальнейшем.
На аверсе монеты изображен герб Литвы, знак Литовского монетного двора и номинал.
На оборотной стороне монеты надпись VALSTYBĖS ATKŪRIMAS (Восстановление государства), а также подписи членов Тарибы Литовской Республики, которые 16 февраля 1918 года подписали Акт о независимости Литвы.
Технические характеристики монет к 100-летию Независимости: