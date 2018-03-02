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Мариуш Блащак: Расходы на оборону Польши будут увеличены до 2,5% ВВП

  • 2.03.2018, 16:32
Мариуш Блащак
Фото: Adam Guz /East News

Это произойдет к 2030 году.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак анонсировал увеличение расходов на оборону до 2,5% ВВП к 2030 году. Он также подчеркнул важность инвестиций в польские технологии. Глава оборонного ведомства Польши принял участие в симпозиуме Высшей школы социальной и медиа культуры в Торуни, сообщает «Польское радио».

В своем выступлении Мариуш Блащак указал на необходимость поддержки инновационного потенциала и удержания человеческого капитала в стране.

«Речь идет о том, чтобы инженерная мысль и человеческий потенциал использовались внутри страны. Польша не должна быть инкубатором, в котором молодые люди формируются и получают знания, а после уезжают за границу в поисках работы. Необходимо создать условия, чтобы они оставались в Польше», - сказал глава Минобороны Польши.

В ходе симпозиума в Торуни с речью выступили также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и министр инвестиций и развития Ежи Квециньский.


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