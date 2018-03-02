Видеофакт: Птица села на голову ведущей в прямом эфире новостей

Видеофакт: Птица села на голову ведущей в прямом эфире новостей1
- 2.03.2018, 16:39
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Журналистка невозмутимо продолжила программу.
На голову телеведущей американского канала CBS Нишель Медины неожиданно села экзотическая птица в прямом эфире новостной программы, пишет lenta.ru.
Красный ибис по кличке Софи, которого привезли в студию из зоопарка ради другого сюжета, влетел в кадр незадолго до рекламной паузы. Несмотря на неожиданность, девушка не испугалась и продолжила программу. Затем птица попыталась перелететь на второго ведущего Эрика Канерта, однако тот закрыл голову руками, и ибис пропал из кадра.
Пользователи сети посмеялись над непредвиденной ситуацией, похвалив Медину за ее невозмутимость.