Шуневич проинспектировал трудовой лагерь МВД 23 2.03.2018, 16:50

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Игорь Шуневич

Фото: belgazeta.by

На сельхозпредприятии «Хутор-Агро» работают бывшие осужденные.

Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич проинспектировал сельхозпредприятия «Хутор-Агро» в Светлогорском районе, где работают бывшие осужденные, а также направлены в так называемые лечебно-трудовые профилактории, паведамляе «Радыё Свабода».

Как сообщает пресс-служба МВД, генерал приехал в сопровождении начальника Департамента исполнения наказаний Олега Маткина. В прошлом году «Хутор-Агро» перешел в подчинение департамента.

В ведомственной видеоотчеты видно, что в сопровождении руководителей хозяйства Шуневич сначала осмотрел парк техники, а потом направился на ферму, где работают бывшие заключенные.

«Сейчас это наша подразделение, я называю его "Первое милицейское подразделение с сельскохозяйственным уклоном". Сегодня здесь трудоустроено около 30 человек из числа тех, кто освободился или находится в ЛТП. Это, безусловно, небольшое количество, но мы будем его увеличивать», - рассказал Игорь Шуневич.

По словам Шуневича, в хозяйстве запланировано строительство общежития для бывших осужденных, которые захотят работать.

Сельхозпредприятия «Хутор-Агро» создано в июле 2016 года путем реорганизации Светлогорского агропромышленного управления объединения «Белоруснефть».