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Где получить бесплатно дополнительное образование?

  • 2.03.2018, 17:07
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Топ-5 белорусских учреждений.

«Белсат» составил список учреждений, где можно получить обучение европейского уровня, узнать что-то новое и найти круг единомышленников и, что важно, совершенно бесплатно. Если вы устали от скучных школьных уроков, состарелых университетских курсов и советских учебников, этот топ создан специально для вас.

1. Белорусский коллегиум

Одно из старейших учреждений неформального образования в современной Беларуси было основано в 1997 году рядом неправительственных белорусских организаций и частных лиц. Преподавателями Коллегиума являются известные белорусские общественные и культурные деятели, писатели, журналисты.

Кроме того, в течение существования учреждения в рамках Белорусского коллегиума был реализован ряд проектов: газета «Антипод»; журналы «Между», «Historica», «Terra Historica», цикл книг «Библиотека «Белорусский Коллегиум».

В Белорусском коллегиуме функционирует четыре курса: журналистика, новейшая история, философия и литература, европеистика.

2. Летучий университет

Летучий университет начал свою деятельность в 2011 году. Каждый может найти для себя интересный курс по философии, истории, политике и других предметах. Летучий реализует обучение как через оффлайн курсы, так и онлайн курсы, которые можно пройти на сайте. Кроме того, Летучий университет проводит ряд других проектов и активностей.

3. Европейский колледж Liberal Arts в Беларуси (ECLAB)

ECLAB появился в 2014 году. Организаторы позиционируют ECLAB как неформальное учебное заведение, в котором белорусы могут познакомиться с европейским подходом к преподаванию и обучению. Среди курсов колледжа есть «Счастье, любовь и повседневность в советском кинематографе (введение в исследования советской культуры)», «Долгий ХХ век – «эпоха неопределенностей», «Быть людьми»: самоуважение, дружба, солидарность». Ознакомиться со всеми предлагаемыми курсами можно на сайте.

4. Фиальта

Организация появилась в 1995 году и сегодня является молодежным образовательным центром, где можно улучшить английский или немецкий язык, заниматься йогой, участвовать в литературных встречах и киноклубе, посетить курсы программирования и многое другое.

5. Мова Нанова

Курсы Мова Нанова появились в 2014 году. На них каждый желающий может изучать белорусский язык в интересном и интерактивном формате. Мова Нанова отличается тем, что курсы проходят не только в Минске, но также имеют свои филиалы в других городах Беларуси. Кроме непосредственно изучения языка, в рамках курсов проходят презентации, встречи с интересными людьми, деятелями белорусской культуры.


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