АБФФ: Неизвестное лицо пыталось передать «привет от воронов» в черном пакете 2.03.2018, 17:15

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Пакет от «Крумкачоў» приносили сотруднику комитет по статусу и переходам футболистов.

АБФФ подтвердила информацию о том, что «Крумкачы» лишены двух очков, а также сообщила о том, что за день до заседания произошел инцидент, пишет «Трибуна».

«В Доме футбола состоялось заседание Комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ.

В связи с неисполнением решения Комитета по статусу и переходам футболистов о погашении задолженностей перед футболистами и представителями тренерского штаба с футбольного клуба «Крумкачы» будут сняты 2 турнирных очка в лиговом соревновании сезона 2018 года, в котором клуб будет принимать участие.

Оставшиеся заявления бывших футболистов и представителей тренерского штаба, в том числе поданные после 21 февраля, а также ходайтайство футбольного клуба «Крумкачы» о снятии запрета на регистрацию новых игроков будут рассмотрены на следующем заседании Комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ, которое состоится 7 марта.

Члены комитета также были проинформированы об инциденте, который произошел в Доме футбола за день до заседания. Неизвестным лицом была предпринята попытка передать одному из членов комитета «привет от воронов» в черном пакете.

Руководство Ассоциации «Белорусская федерация футбола», а также члены других юрисдикционных органов АБФФ уведомлены о возможных провокациях», – говорится в сообщении АБФФ.

Стало известно, что пакет приносили сотруднику комитет по статусу и переходам футболистов АБФФ.