Чехия тоже включается в борьбу за рабочих из Беларуси 6 2.03.2018, 17:24

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Чешские компании испытывают дефицит сотрудников и сильно нуждаются в пополнении.

Чехия в ближайшие месяцы станет более открытой для белорусских рабочих. МИД страны объявил, что выделит больше ресурсов для рассмотрения запросов на получение разрешений на работу, сообщает belmir.by со ссылкой на Radio Praha.

Министерство ставит целью обработку до 20 тысяч заявок в год от рабочих с Украины, которые составляют хребет чешской строительной индустрии. Это в два раза больше, чем сейчас.

Также больше рабочей силы планируется привлечь из Монголии и Филиппин, для которых намечены аналогичные меры. Кроме того, МИД изучает и вопрос с программами для Сербии и Беларуси.

Стабильный экономический рост Чехии и низкий уровень безработицы, достигший в декабре 2,4 процента, привели к тому, что многие компании испытывают дефицит сотрудников и сильно нуждаются в пополнении, чтобы удовлетворить спрос.

Напомним, с похожей проблемой столкнулась и Польша. Экономика страны растет, и ей требуется все больше и больше рабочих рук. Польша хочет заткнуть возникшую дыру при помощи мигрантов из Украины и Беларуси.