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Дизайнер Чеботарев презентовал альтернативный логотип к 100-летию БНР

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  • 2.03.2018, 17:42
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Источник: belsat.eu

Дизайнер назвал свой проект «Кропка адлiку».

Дизайнер разместил в «Фейсбуке» логотип к празднованию 100-летия образования Белорусской Народной Республики, пишет сайт телеканала «Белсат».

Отвечая на вопрос, почему на изображении контур геотега оставлен в одном месте, Саша Чеботарев написал:

«Я долго крутил графическую часть с разных сторон, думал изначально в полный контур вписать, но загадка всегда интереснее, чем в лоб. А в уменьшенном виде на аватарку или издалека на футболке вообще шик-блеск».

Источник: belsat.eu
Источник: belsat.eu
Источник: belsat.eu
Источник: belsat.eu

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