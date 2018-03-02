Дизайнер Чеботарев презентовал альтернативный логотип к 100-летию БНР

Дизайнер Чеботарев презентовал альтернативный логотип к 100-летию БНР1
- 2.03.2018, 17:42
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Дизайнер назвал свой проект «Кропка адлiку».
Дизайнер разместил в «Фейсбуке» логотип к празднованию 100-летия образования Белорусской Народной Республики, пишет сайт телеканала «Белсат».
Отвечая на вопрос, почему на изображении контур геотега оставлен в одном месте, Саша Чеботарев написал:
«Я долго крутил графическую часть с разных сторон, думал изначально в полный контур вписать, но загадка всегда интереснее, чем в лоб. А в уменьшенном виде на аватарку или издалека на футболке вообще шик-блеск».