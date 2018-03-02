Антонио Таяни готов возглавить правительство Италии в случае победы Берлускони 2.03.2018, 17:56

Антонио Таяни

Фото: YVES HERMAN / REUTERS

Об отставке Таяни с поста председателя Европарламента пока не сообщается.

Об этом председатель Европарламента в твиттере.

Антонио Таяни готов возглавить правительство Италии в случае победы правоцентристской коалиции на выборах 4 марта. Об этом он написал в твиттере, сообщает "Радио Свобода".

Правоцентристский блок возглавляет партия "Вперед, Италия". Ее лидером является бывший премьер-министр Сильвио Берлускони. Он не может занимать государственные должности до 2019 года, так как осужден за налоговые преступления.

Согласно опросам общественного мнения, партия "Вперед, Италия" может набрать примерно 18 процентов голосов избирателей. При этом правоцентристская коалиция, согласно прогнозам, может претендовать на 40 процентов голосов. Имя политика, которому будет поручено формирование правительства после выборов, должен назвать президент страны.

Таяни 64 года. Вместе с Берлускони он был одним из основателей партии "Вперед, Италия" в 1994 году. Тогда же он был избран в Европарламент, который возглавил в январе 2017 года. Об отставке Таяни с поста председателя Европарламента не сообщается.