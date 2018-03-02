Клад золотых и серебряных монет нашли в Нидерландах 2 2.03.2018, 18:02

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Монеты были найдены в водоканале.

На днях в Нидерландах во время проведения работ по прокладке водопровода нашли клад из 500 монет, большинство из которых были отчеканены в конце XV столетия, пишет oncoins.net.

Как сообщает нидерландское издание NОS, на днях при проведении работ по прокладке водопровода между населенными пунктами Vianen и Hagestein был найден глиняный горшок, в котором находился клад монет.

Всего было найдено около 500 монет (12 золотых, остальные серебряные), которые были отчеканены в 1470-1480 годах, когда в этих местах правили бургундские князья.

Как стало известно, все монеты отменно сохранились.

Теперь с ними поработают ученые, которые попытаются определить кто и почему спрятал клад более 500 лет назад.

Также, после идентификации монет будет определена стоимость клада.

К слову, согласно законам Нидерландов, данный клад теперь 50/50 принадлежит компании, рабочие которой его нашли и собственнику земельного участка, на котором он был найден.