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Через Припять в Житковичском районе снова раскатали понтон

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  • 2.03.2018, 18:07
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В этот раз понтон установили в другом месте.

Сообщение между правым и левым берегами Припяти в Житковичском районе в ближайшее время будет налажено. Понтонная переправа, которую возводили МЧС и военные, уже установлена, пишет tut.by.

Его установили в двух километрах выше по течению от прежней переправы. Проезд к новому мосту со стороны Житковичей — через деревню Борки, со стороны Турова — через деревни Черничи и Кремное.

Как рассказал заместитель командира 188-й гвардейской инженерной бригады Валерий Журавлев, длина этого понтонного моста на 27 метров больше, чем прошлого — 173 метра. Он состоит из 26 секций, включая две береговые.

По понтону возможен проезд автомобильного транспорта массой до 3,5 тонн.

Напомним, в понедельник сначала у деревни Борки затопило подъезды к месту, где спасатели перевозили людей на другой берег, а спустя сутки реку сковало льдом — и переправу на катерах вовсе отменили. Жители двух берегов оказались полностью отрезанными друг от друга рекой.


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