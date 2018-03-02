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Ксения Жук из Naviband поделилась первым фото своего ребенка

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  • 2.03.2018, 18:14
  • 2,013

Артем Лукьяненко и Ксения Жук подтвердили предположения поклонников о предстоящем в их семье пополнении.

Ксения Жук действительно ждет первенца, но даже на большом сроке продолжает активно выступать на сцене. Кстати, 9 марта ожидается их очередной сольный концерт в минском «Прайм-холле». Поэтому будущий мальчик или девочка (родители пока не называют пол) уже получает начала артистического воспитания, пишет nn.by.

В предыдущих интервью Ксюша и Артем говорили, что у первенца будет «настоящее белорусское имя».

Сегодня Ксения поделилась первым изображением ребенка: на ультразвуковом исследовании отчетливо видна его ножка. «Пусть за окном снежно, мы все равно желаем вам весеннего настроения и передаем привет от нашего маленького человечка», — написала певица в инстаграме.


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