закрыть
2 марта 2018, пятница, 22:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Мэй озвучила пять принципов новых торговых отношений с ЕС

  • 2.03.2018, 18:24
Тереза Мэй

Об этом она заявила во время своей большой речи о выходе страны.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй озвучила пять принципов, которые будут регулировать новые торговые отношения с ЕС после выхода страны из блока.

Об этом она заявила во время своей большой речи о выходе страны из блока, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

По словам Мэй, в основе торговых отношений с ЕС после Brexit должны быть пять принципов.

Во-первых, должны быть взаимные и непреклонные обязательства для обеспечения справедливой и открытой конкуренции.

Во-вторых, должен действовать "арбитражный механизм", который будет полностью независимым.

В-третьих, должен быть постоянный диалог и средства для консультации.

В-четвертых, должно быть соглашение о защите данных.

И в-пятых, ЕС и Великобритания должны защищать связи между людьми.

"Граждане Великобритании будут, как и раньше, стремиться работать и учиться в странах ЕС - так же, как и граждане ЕС, помогая формировать и стимулировать рост, инновации и предпринимательство. Действительно, бизнес в ЕС и Великобритании должен иметь возможность привлекать людей, в которых нуждается", - заявила она.

Отметим, что речь Терезы Мэй была произнесена после того, как Еврокомиссия обнародовала проект соглашения по выходу Великобритании из ЕС. Проект предусматривает, что Северная Ирландия может остаться в таможенном союзе ЕС после Brexit.

Британская премьер заявила, что предложение ЕС угрожает "конституционной целостности" Соединенного Королевства.

Как известно, Великобритания надеется договориться о долгосрочном торговом соглашении в конце этого года.


популярное за неделю

Мнение

С кем воюем, дядя?
С кем воюем, дядя? Виктор Шендерович
Как власти отключают электричество на разрешенных концертах
Как власти отключают электричество на разрешенных концертах Павел Юхневич
Не вижу дилеммы
Не вижу дилеммы Наталья Радина
Каб не «пратанчыць» незалежнасць
Каб не «пратанчыць» незалежнасць Мiкалай Статкевiч