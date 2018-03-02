Мэй озвучила пять принципов новых торговых отношений с ЕС 2.03.2018, 18:24

Тереза Мэй

Об этом она заявила во время своей большой речи о выходе страны.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй озвучила пять принципов, которые будут регулировать новые торговые отношения с ЕС после выхода страны из блока.

Об этом она заявила во время своей большой речи о выходе страны из блока, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

По словам Мэй, в основе торговых отношений с ЕС после Brexit должны быть пять принципов.

Во-первых, должны быть взаимные и непреклонные обязательства для обеспечения справедливой и открытой конкуренции.

Во-вторых, должен действовать "арбитражный механизм", который будет полностью независимым.

В-третьих, должен быть постоянный диалог и средства для консультации.

В-четвертых, должно быть соглашение о защите данных.

И в-пятых, ЕС и Великобритания должны защищать связи между людьми.

"Граждане Великобритании будут, как и раньше, стремиться работать и учиться в странах ЕС - так же, как и граждане ЕС, помогая формировать и стимулировать рост, инновации и предпринимательство. Действительно, бизнес в ЕС и Великобритании должен иметь возможность привлекать людей, в которых нуждается", - заявила она.

Отметим, что речь Терезы Мэй была произнесена после того, как Еврокомиссия обнародовала проект соглашения по выходу Великобритании из ЕС. Проект предусматривает, что Северная Ирландия может остаться в таможенном союзе ЕС после Brexit.

Британская премьер заявила, что предложение ЕС угрожает "конституционной целостности" Соединенного Королевства.

Как известно, Великобритания надеется договориться о долгосрочном торговом соглашении в конце этого года.