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Украина снижает закупку нефтепродуктов в Беларуси

  • 2.03.2018, 18:37
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Общий январский результат оказался на 18% ниже по бензинам и на 21% – по дизтопливу.

В январе 2018 года большинство украинских покупателей белорусских нефтепродуктов снизило закупки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает "Консалтинговая группа А-95" со ссылкой на результаты собственного исследования.

Об этом сообщает “БизнесЦензор".

Общий январский результат оказался на 18% ниже по бензинам и на 21% – по дизтопливу. Так, бензинов было импортировано 52,4 тыс. т против 64,1 тыс. т годом ранее. Дизельного топлива было ввезено 119,3 тыс. т на фоне 151,8 тыс. т в январе 2017 года.

Из первой пятерки крупнейших импортеров бензина в прошлом году в текущем снизили поставки четыре компании – ОККО (-1,4%), WOG (-41%), АМИК (-3%), "Глуско-Украина" (-92%). Нарастил импорт только ключевой партнер БНК в Украине – "Укрпаллетсистем" (116%). Ощутимое увеличение поставок белорусского бензина показала сеть "БРСМ-Нафта" (191%).

Поставки дизтоплива снизила вся пятерка крупнейших импортеров: ОККО (-57%), WOG (-60%), "Укрпаллетсистем" (-33%), "Альянс Ойл Трейдинг" (-74%), Западная нефтегазовая компания (-16%).

В свою очередь нарастили импорт БРСМ (173%), "Марсель" (269%), АМИК (261%).

Беларусь является крупнейшим импортным поставщиком бензинов и дизтоплива в Украину. В 2017 г. доля белорусских бензинов в структуре импорта составила 77%, при этом по сравнению с 2016 г. поставки снизились 22% до 1,2 млн т. В структуре импорта ДТ на белорусское топливо приходится 44% (2,3 млн т), при этом в 2017 г. поставки ДТ из Беларуси сократились на 14%.


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