Топ-20 популярных автомобилей Европы 3 2.03.2018, 19:04

2,883

Рейтинг включает в себя 20 моделей, которые чаще всего покупают европейцы.

CarDiagram публикует рейтинг самых популярных автомобилей Европы. Он включает в себя 20 моделей, которые чаще всего покупают европейцы. Список составлен на основе данных аналитической компании JATO.

Данный рейтинг поможет вам определиться, какое авто купить, а также даст представление о том, как развивается европейский автомобильный рынок.

Откуда берутся данные

Данные о продажах новых автомобилей в Европе предоставляет JATO – международная компания, которая специализируется на исследовании автомобильного рынка.

Продажа машин в ЕС: самые популярные модели по результатам продаж в январе 2018 года: