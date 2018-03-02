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Топ-20 популярных автомобилей Европы

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  • 2.03.2018, 19:04
  • 2,883

Рейтинг включает в себя 20 моделей, которые чаще всего покупают европейцы.

CarDiagram публикует рейтинг самых популярных автомобилей Европы. Он включает в себя 20 моделей, которые чаще всего покупают европейцы. Список составлен на основе данных аналитической компании JATO.

Данный рейтинг поможет вам определиться, какое авто купить, а также даст представление о том, как развивается европейский автомобильный рынок.

Откуда берутся данные

Данные о продажах новых автомобилей в Европе предоставляет JATO – международная компания, которая специализируется на исследовании автомобильного рынка.

Продажа машин в ЕС: самые популярные модели по результатам продаж в январе 2018 года:

МодельПродано, шт.Динамика, %
1Volkswagen Golf43 145+15
2Ford Fiesta25 878+4
3Renault Clio24 8200
4Volkswagen Polo22 752-4
5Skoda Octavia21 588+14
6Peugeot 20821 246+6
7Volkswagen Tiguan20 722-6
8Nissan Qashqai20 643+7
9Toyota Yaris20 155+27
10Citroen C318 721+15
11Ford Focus18 120+8
12Peugeot 300816 896+63
13Renault Sandero16 400+10
14Opel Corsa15 735-19
15Volkswagen Passat15 473-9
16Skoda Fabia15 465+11
17Renault Duster15 024+45
18Peugeot 200814 974-2
19Fiat Panda14 765-17
20Fiat 50014 503-7


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