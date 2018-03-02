Топ-20 популярных автомобилей Европы

Топ-20 популярных автомобилей Европы3
- 2.03.2018, 19:04
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Рейтинг включает в себя 20 моделей, которые чаще всего покупают европейцы.
CarDiagram публикует рейтинг самых популярных автомобилей Европы. Он включает в себя 20 моделей, которые чаще всего покупают европейцы. Список составлен на основе данных аналитической компании JATO.
Данный рейтинг поможет вам определиться, какое авто купить, а также даст представление о том, как развивается европейский автомобильный рынок.
Откуда берутся данные
Данные о продажах новых автомобилей в Европе предоставляет JATO – международная компания, которая специализируется на исследовании автомобильного рынка.
Продажа машин в ЕС: самые популярные модели по результатам продаж в январе 2018 года:
|№
|Модель
|Продано, шт.
|Динамика, %
|1
|Volkswagen Golf
|43 145
|+15
|2
|Ford Fiesta
|25 878
|+4
|3
|Renault Clio
|24 820
|0
|4
|Volkswagen Polo
|22 752
|-4
|5
|Skoda Octavia
|21 588
|+14
|6
|Peugeot 208
|21 246
|+6
|7
|Volkswagen Tiguan
|20 722
|-6
|8
|Nissan Qashqai
|20 643
|+7
|9
|Toyota Yaris
|20 155
|+27
|10
|Citroen C3
|18 721
|+15
|11
|Ford Focus
|18 120
|+8
|12
|Peugeot 3008
|16 896
|+63
|13
|Renault Sandero
|16 400
|+10
|14
|Opel Corsa
|15 735
|-19
|15
|Volkswagen Passat
|15 473
|-9
|16
|Skoda Fabia
|15 465
|+11
|17
|Renault Duster
|15 024
|+45
|18
|Peugeot 2008
|14 974
|-2
|19
|Fiat Panda
|14 765
|-17
|20
|Fiat 500
|14 503
|-7