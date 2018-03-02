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Бедный Вова

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  • Игорь Эйдман
  • 2.03.2018, 18:53
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Игорь Эйдман

У Путина психология лживого и злого подростка. 

История про вчерашний путинский ракетно-ядерный шантаж Запада  Жил на свете лживый и злой мальчик Вова. Одноклассники не хотели с ним дружить, дразнили и смеялись над ним.

Однажды он попытался заставить всех уважать и бояться себя. А так как он был не только лжив, но и глуп, сделал это крайне неуклюже.

Вова рассказал, что к нему приехал брат-десантник, который, если что, придет в школу и накажет вовиных обидчиков. А для достоверности показал фотографию, кого-то американского рейнджера, вырезанную из журнала. Одноклассники знали, что никакого брата и даже отца у Вовы нет, а есть только мать-алкоголичка. Они посмеялись над вовиными угрозами и еще сильнее стали его обижать. 

Игорь Эйдман, «Фейсбук».


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