В Беларуси вводят цифровую рукописную подпись 7 2.03.2018, 19:23

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Цифровая подпись – собственноручная подпись клиента, учиненная с помощью соответствующих программных средств.

В Беларуси вводят новый способ подписания документов — цифровую рукописную подпись. Также расширяется перечень банковских операций, услуг и сделок, совершаемых с использованием программно-аппаратных средств и технологий — планшетов и дисплеев, сообщает tut.by со ссылкой на Нацбанк.

Соответствующие решения содержатся в постановлении правления Нацбанка от 19 февраля 2018 г. № 65 «О внесении изменений и дополнений в постановление правления Национального банка Республики Беларусь от 6 мая 2016 г. № 241».

— В соответствии с постановлением № 65 цифровая рукописная подпись может проставляться как удаленно с использованием специальных программно-аппаратных средств (в том числе планшетов и дисплеев), так и при личном присутствии клиента в отделении банка, — уточнили в Нацбанке. — Такой способ подписания юридически значимых документов будет способствовать развитию финансовых услуг, предоставляемых банками посредством цифровых технологий, а также сокращению бумажного документооборота.

Белорусы смогут приобретать ценные бумаги с использованием программных средств, а также заключать с их помощью договоры залога ценных бумаг при обеспечении исполнения обязательств по договорам, заключаемым банками. Данные нормы позволят заложить основу и активизировать дистанционную работу в области использования ценных бумаг.

Кроме того, для исполнения президентского декрета № 7 упраздняется норма, обязывающая банки скреплять печатью копию документа в электронном виде на бумажном носителе. При этом постановлением № 65 банку предоставляется право проставлять печать на копии документа в электронном виде.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.