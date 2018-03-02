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В Беларуси разрешат пересаживать органы от чужих доноров

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  • 2.03.2018, 19:40
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В законодательство о донорстве запланировано добавить две поправки.

На рассмотрения «парламента» в 2018 году отправятся поправки в закон о трансплантации человеку органов и тканей, которые могут в корне изменить всю систему спасительных пересадок, информирует БелТА со слов Олега Руммо, главы РНПЦ трансплантации органов и тканей.

В законодательство о донорстве запланировано добавить две поправки. Во-первых, Минздрав инициирует расширение числа живых доноров, то есть отдавать безвозмездно органы на пересадку смогут не только кровные родственники, как сейчас, но и желающие помочь. Раньше это запрещалось, так как были основания опасаться криминальных действий.

– Ситуация в обществе поменялась, никого больше не пугает добровольное пожертвование органов, – объяснил Руммо.

Во-вторых, планируется перенять западный опыт перекрестного донорства. Когда человек готов отдать орган родственнику, а тому он не подходит, можно «поменяться» с другим донором, где у реципиентов аналогичное несовпадение. Пока такой перекрестный «бартер» органов в Беларуси находится вне закона.


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