Навальный сообщил о срыве съезда «Партии прогресса» 2.03.2018, 19:49

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Арендодатель здания, где должен был пройти съезд, внезапно расторг договор аренды.

Российский политик Алексей Навальный сообщил о срыве съезда «Партии прогресса», который был запланирован на 3 марта. Это связано с тем, что арендодатель здания, где должен был пройти съезд, расторг договор аренды. Об этом Навальный сообщил на своем сайте.

По словам политика, его сторонники арендовали помещение «Кабинет Новая площадь» и заплатили за аренду. 2 марта организаторы съезда в соответствии с законом уведомили Минюст о месте и времени проведения съезда.

«Через час нам звонит арендодатель: всё отменяем, договор расторгаем. Завтра ничего не состоится ни при каких обстоятельствах. Ни за какие деньги. Владелец здания против. А он связан с правительством. Да, есть договор, но есть еще и такие „силы“, которые „вне контроля даже генерального директора“. „Нам просто сказали, что мероприятие здесь завтра невозможно проводить“», — рассказал Навальный.

Политик выложил аудиозапись разговора с представителем арендодателя. Она заявила, что ее не предупредили, что помещение хотели арендовать для Навального, иначе бы арендодатель сразу бы заявил свою позицию. По ее словам, сдачу площадей под партийные мероприятия арендодатель в любом случае согласует со владельцем. Собеседница сторонников Навального сослалась на указания владельца, но отказалась организовать с ним встречу.

В помещении, владелец которого отказал партии в аренде, Навальный проводил встречу с предпринимателями, «еще году в 2012-м». «Предупредили, что в связи с нашей оппозиционной деятельностью, нам часто отказывают. Арендодатель заверил нас, что лояльно относится ко всем политическим силам. Мы хотели проводить стрим выборов 18 марта и разместить там же ситуационный центр — и предварительно получили на это согласие», — отметил он. Также уже был оплачен приезд делегатов из 63 регионов.

Политик пообещал, что в ближайшее время он и его сторонники планируют снова подготовить съезд с соблюдением всех формальностей.

О намерении в седьмой раз начать регистрацию «Партии прогресса» в Минюсте Навальный объявил в январе 2018 года. Тогда он сообщил, что учредительный съезд партии запланировали на 3 марта.

Создать свою партию политик пытался с конца 2012 года. До февраля 2014 года она называлась «Народный альянс». 25 февраля 2015 года Минюст зарегистрировал «Партию Прогресса», но затем у нее были проблемы с регистрацией необходимых по закону региональных отделений. 25 февраля министерство лишило партию госрегистрации.