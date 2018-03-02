Калюжный возглавит центр национальных команд при ФХБ 2.03.2018, 19:58

Алексей Калюжный

Известный белорусский хоккеист будет работать в Федерации хоккея Беларуси.

Известный белорусский хоккеист, бывший капитан национальной сборной, «Авангарда» и минского «Динамо» Алексей Калюжный будет работать в Федерации хоккея Беларуси.

Он возглавит центр по подготовке национальных команд.

В свою очередь бывший начальник центра по подготовке сборных Артемий Старинский будет трудиться начальником команды U-20, — информирует belarushockey.com.