Как Лукашенко винит правительство в том, чем сам занимался долгие годы 22 2.03.2018, 20:05

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Изучили эволюцию взглядов диктатора на главную причину экономических неудач.

Во время отчета правительства, Нацбанка, облисполкомов и Минского горисполкома правитель сделал любопытное замечание: за семь лет мировой ВВП вырос на 25%, в то же время рост ВВП Беларуси не дотянул даже до 6%. По убеждению Александра Лукашенко, причины, которыми правительство объясняет такую ситуацию — финансовый кризис, конъюнктура, являются просто отговорками.

– Если мы растем медленнее, чем другие, значит, мы отстаем. Отстаем от мира в развитии, технологиях и, конечно, уровне жизни людей, — подчеркнул диктатор.

Фраза про отговорки любопытна тем, что сам Лукашенко десять лет назад фактически заложил негласную традицию сваливания ответственности за неудачи в экономике на внешние факторы. О том, как это было, — в небольшом архивном обзоре «Салідарнасці».

2008

Конец ноября. На совещании с активом Витебской области Лукашенко подчеркнул, что преимущество модели развития Беларуси позволяет в значительной степени нейтрализовать негативное влияние мирового финансового кризиса на экономику. — Однако мы не можем отгородиться «железным занавесом» от этих явлений и должны учитывать их в своей работе, — подчеркнул он.

При этом правитель успокоил: в условиях мирового финансового кризиса обвала белорусского рубля не будет. До январьской девальвации 2009-го оставалось чуть больше месяца.

2009

Заседание Высшего госсовета «союзного государства».

— В полной мере проявили себя изъяны монополизма в современной архитектуре мироустройства. Не без помощи непродуманных действий отдельных государств набирает оборот глобальный финансово-экономический кризис, — заявил Лукашенко, добавив, что этот процесс «не мог не затронуть социально-экономические системы Беларуси и России».

2010

Выступление Лукашенко на Всебелорусском собрании.

— Но потом грянул глобальный кризис. Не у нас он зародился. Оказалось, что западная в кавычках «прекрасная» жизнь не имела под собой твердой экономической основы. Базировалась не на эффективной работе, а во многом на виртуальном спекулятивном капитале и бесконтрольных кредитах. Началось все с хваленых американских банков, которые лопнули сами и потянули за собой весь финансовый мир, — пояснил правитель причины падения экономики после заметного роста в 2008-м.

2011

Вспомнил Лукашенко о мировом кризисе и в самый разгар валютных проблем 2011-го:

— Страна создала хороший задел на будущее, который был гарантом преодоления неизбежно возникавших при этом дисбалансов. Однако воспользоваться этим заделом пришлось в период мирового кризиса 2008 – 2009 годов. То есть то, что мы накопили, то, что мы создали, всe съел кризис, почти всe.

2012

На пресс-конференции для российских СМИ в качестве внешнего фактора выступило единое экономическое пространство с Россией:

— Мы получили глобальный кризис белорусской финансовой экономической системы, когда, помните, в прошлом году ввели заградительные пошлины на ввоз иномарок, и за восемь-десять месяцев белорусы вывезли $ 3 миллиарда из страны (половину золотовалютного резерва!). И, когда мы увидели, что мы вообще без резервов останемся, то вынуждены были девальвировать – отпустить курс национальной валюты, не поддерживать рубль. Таким образом, произошла девальвация. Плюс (примерно в то же время!) — в три раза выросли цены на энергоносители, в данном случае на природный газ и так далее, и так далее. Наша финансовая система просто не выдержала этого. И мы очень дорого за это заплатили — за единое экономическое пространство.

2013

И снова мировой кризис, как источник всех бед. Из послания народу и «парламенту»:

— Если оглянуться назад, то старт пятилетки был непростым, все это хорошо помнят. Нас все–таки затронул мировой финансово–экономический кризис. Однако нам удалось в основном стабилизировать ситуацию.

2014

Год спустя Лукашенко говорил о проблемах экспорта в Европу, которую поразил мировой кризис:

— Мировой кризис поразил и Европу, а она занимает первое место в товарообороте с Беларусью. Мы с Евросоюзом торгуем больше, чем даже с Россией. Россия на втором месте.

2015

Из откровений журналистам белорусских и зарубежных СМИ:

— Нет, я за все отвечаю, я виноват, но вы прекрасно понимаете, если вы объективны, что нынешнее состояние, да и прошлый кризис, он был внешним, тогда – мировой, сейчас – больше… Мир, кстати, не вышел из кризиса. Да, Америка немножко задышала, Китай – более-менее, а все остальное — у нас еще не поднялось. И добавилась вот, как Вы правильно сказали, беда, кризис наших соседей, с которыми мы исторически, экономически и финансово связаны. Не успели встать на ноги, как опять обвал...

2016

Намечается новая тенденция: диктатор начинает критиковать практику ссылок на внешние факторы. Но критикует при этом правительство:

— Нет главного — роста экономики, даже того, который мы запланировали. Складывается впечатление, что вразрез с принятой программой на пятилетку правительство реализует инерционный сценарий развития. То есть пассивно плывет по течению, ссылаясь на неблагоприятные внешние факторы и не стремясь мобилизовать все силы и ресурсы для экономического подъема. (Из комментария к Докладу о работе экономики за истекший период 2016 года, проектах прогноза, бюджета и денежно-кредитной политики на 2017 год).

2017

Новая практика отказа от обвинения внешних факторов укрепила позиции во время ежегодного послания народу и «парламенту»:

— Выход один — засучив рукава всем народом взяться за решение насущных проблем. Ведь неудачи, которые преследовали нас в последнее время, были не только следствием внешних факторов. Их немало и внутри.