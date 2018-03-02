Сколько в Минске стоит самое дорогое и самое дешевое жилье 5 2.03.2018, 20:19

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В лидерах по ценам - апартаменты в доме Чижа, последнее место - у деревянного домика в частном секторе.

Чиновники озвучили, какие самые дорогие и дешевые квартиры купили в Минске в 2017 году. Самой дорогой оказалась квартира в небезызвестном доме Чижа на улице Сторожевская, у Троицкого предместья. Апартаменты без отделки общей площадью 240 кв. м новый владелец купил за 650 тыс. долларов, пишет kp.by.

Самая дорогая квартира в Минске. Ценник - 1 млн долларов!

Фото: realt.by

То, что квартиры в этом доме дорогие, - давно не новость для минчан. Несмотря на высокую стоимость, квартиры там покупают очень охотно. На сайте дома troica.by указано, что в нем осталось всего две свободные квартиры: трешка с отделкой площадью 153,1 кв. м за 321 тысячу долларов и квартира в 160 кв. м без отделки за 256 тысяч. А за те же $650 тысяч сейчас можно купить, например, 6-комнатный пентхаус в районе Академии наук.

Камин из черного мрамора

Фото: realt.by

Впрочем, специалисты говорят, что $650 тысяч за квартиру - это не предел. Цены на некоторые варианты достигают миллионы долларов, просто именно в прошлом году такие не переходили из рук в руки. Так, например, четырехкомнатная квартира в жилом комплексе «Столичный» недалеко от парка Победы стоит более 1 млн. 170 тысяч долларов! Квартира с джакузи, стеклопакетами, камином и барной стойкой из черного мрамора. Помимо этого есть еще гараж на две машины.

Вот так выглядит квартира в доме Чижа, которая сейчас продается за 320 тыс.долларов

Фото: troica.by

Жилье, которое в прошлом году продали дешевле всего, - это деревянный домик в частном секторе в Курасовщине, на 1-м Рижском переулке. Цена за такую «однушку» площадью 37 кв. м была всего 16 тыс. долларов. Сейчас на сайтах по продаже недвижимости нам не удалось найти похожих вариантов на этой улице.

Мы нашли самый дешевый домик в столице, который продается за 32 тыс.долларов

Фото: realt.by

Риелторы говорят, что в среднем однокомнатная квартира вторичного жилья будет стоить примерно 40 тысяч долларов. А из дешевых вариантов на сегодня мы нашли однушку в районе Масюковщины, на улице Чигладзе, за 37 тысяч долларов и кирпичный домик в Дражне за 32 тысячи долларов.