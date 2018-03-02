Тайвань проведет референдум о независимости 1 2.03.2018, 20:48

За проведение референдума высказались экс-президенты Тайваня.

Экс-президенты Тайваня поддерживают идею проведения голосования по вопросу организации референдума о независимости от Китая.

Об этом стало известно из сообщений местных СМИ, в частности Taiwan News и Focus Taiwan, передает mt5.com.

Согласно представленной информации, бывшие президенты островного государства, контролируемого КНР, Ли Дэнхуэй (Lee Teng-hui) и Чэнь Шуйбянь (Chen Shui-bian) выступили с официальной поддержкой идеи независимости региона.

Ранее данная инициатива была предложена председателем совета директоров телеканала Formosa TV Куо Бейхонг (Kuo Bei-hong).

Планируется, что референдум может быть проведен 6 апреля 2019 года. Однако существующее в стране законодательство не позволяет проведение референдумов, связанных с вопросами суверенитета. Более того, независимость Тайваня от Китая в первую очередь противоречит национальной позиции властей Китая – «Одна страна, две системы». Поэтому реализация этого политического мероприятия остается под вопросом, несмотря на поддержку бывших властей.