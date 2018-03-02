Путин: Я не хотел бы знать свое будущее

Путин: Я не хотел бы знать свое будущее14
- 2.03.2018, 21:07
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Президент РФ ответил отрицательно на вопрос о том, хотел бы ли он знать, что произойдет с ним через 5-10 лет.
Президент РФ Владимир Путин ответил отрицательно на вопрос о том, хотел бы он знать свое будущее, что произойдет через 5-10 лет, передает «РИА Новости».
Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева в конце выступления Путина на медиафоруме ОНФ провела блиц. Один из вопросов звучал так: хотели бы вы знать свое будущее, что будет через 5-10 лет?
Путин ответил, что «нет».