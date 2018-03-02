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Фотофакт: Как выглядит река на севере Беларуси с высоты птичьего полета

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  • 2.03.2018, 21:03
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Фантастические снимки реки Свольна.

На севере Беларуси находится заказник «Красный Бор». Две реки, порядка сорока озер, а также множество малых рек и ручьев, верховые болота. Эти места Россонщины считаются наиболее живописными и экологически чистыми в нашей стране. Как они выглядят зимой, рассказал и показал tut.by известный фотограф Сергей Плыткевич, директор Международного фонда поддержки дикой природы «Красный Бор».

Я всегда мечтал сделать панорамные фотографии незамерзшей зимней реки среди заснеженного леса. Не просто реки, а по-настоящему дикой и сказочной.

Однако осуществить задумку было весьма проблематично: полет на вертолете стоит дорого, и необходимо еще не просто определить какое-то красивое место, но и подобрать идеальную погоду.

Ситуация резко изменилась с появлением в моем арсенале квадрокоптера. На следующий же день после покупки мы с сыном рванули на север Беларуси. В Минске снега еще не было, а природный комплекс «Красный Бор» побелел. И по всем этим дебрям протекала река Свольна…

К сожалению, было пасмурно, но от этого черная вода в Свольне казалась еще более холодной, особенно на фоне белого леса.

Обычно ольхи сверху смотрятся совершенно невыразительно, но в этот раз мы угадали с состоянием природы.

Оставалось только искать достойные сюжеты.

Вот этот снимок мне, например, хочется назвать «Холодный поцелуй». Чувствуете его привкус?

А это одна из туристических стоянок, оборудованных охотничьим хозяйством «Красный Бор» на берегу Свольны. Несколько раз мы заканчивали здесь водные маршруты, но я и представить не мог, в каком красивом месте она находится.

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Гораздо мощнее атмосферу начала зимы передает видео. Как далеко шагнул прогресс! Еще пару лет назад я о такой съемке и мечтать не мог!

25−26 декабря у меня появилась возможность повторить съемки Свольны. На этот раз мы были в «Красном Бору» без сына, и я впервые ощутил, как плохо быть «пожилым человеком», как написала про меня одна блогерша. И проблема не в отсутствии желания работать или в здоровье. Главное — взаимоотношения с новой техникой. Антон снабдил меня подробной инструкцией: на какие кнопочки нажимать, что надо делать, чтобы дрон взлетел и начал мне подчиняться. В прошлый приезд все это делал он, мне оставалось только выбирать интересные ракурсы. А теперь вся ответственность ложилась на меня. И при этом был очень сильный ветер.

Но я решил рискнуть и поднялся в том же самом месте на берегу Свольны у деревни Миловиды. Увы, на этот раз деревья стояли без инея, и картинка получалась не такая сказочная.

Я переехал в другое место и через какое-то время пережил чувства водителя, машина которого несется в пропасть. Нет, сам я стоял на земле, но из-за резких порывов ветра квадрокоптер вдруг перестал мне подчиняться и понесся куда-то в лес…

Вот это ощущения — смотреть на монитор и видеть все увеличивающееся расстояние до твоего дрона!

Я нажимаю на экстренную кнопочку, которая должна перевести квадрокоптер в автоматическое управление. Но он не подчиняется! Уже прикидываю, как буду его искать в лесу, и нажимаю еще раз. И мудрая китайская техника понимает, что не стоит так издеваться над белорусским фотографом, который сделал пока еще так мало панорамных фотографий. И не просто понимает, а начинает возвращаться на место взлета. Разумеется, в этот день я больше рисковать не стал, зато попробовал полетать на следующий.

И снова Свольна. На этот раз шикарнейшее место у красноборского спортинг-клуба. И справа, и слева — высокие берега, река между ними делает множество изгибов.

Вот в таком шикарном месте охотники могут проверить свои навыки. А любителям природной красоты будет интересно узнать, что в апреле берег реки, врезающийся здесь в Свольну острым углом, покрывается сон-травой. Фантастическая получается картинка! Только ради нее можно ехать в такую даль.

Чуть выше по течению на изгибе Свольны находится кладбище деревни Изубрица. Оно интересно тем, что там есть огромный старинный каменный крест. В Туров к маленьким каменным крестам едут толпы паломников, а здесь он стоит один-одинешенек и пока совершенно не популярен у путешественников.

Та же Свольна через две недели, мы приехали в «Красный Бор» на православное Рождество. Снега стало чуть больше, но на льду его пока нет. Видите крохотных лебедей в левой части кадра?

17 февраля 2018 года. Мы продолжаем следить за поведением Свольны. Пожалуй, это место будет выглядеть красиво в любое время года и в любую погоду…

Но вокруг Свольны есть множество других красивых уголков!

Вот, например, обычный зимний букет из елового леса.

А это знаменитый россонский родник Серебрянка. Не так давно он благоустроен охотхозяйством «Красный Бор». Белые кружочки в центре кадра — это сам родник и каплица-купальня. С земли они смотрятся величественно, но и сверху неплохо.

Приток Свольны речка Ляменка часть своего пути протекает по открытому пространству. И тоже дает возможность найти интересный ракурс.

А это снова настоящие дебри. Речка Лонница. Она тоже впадает в Свольну.

Именно таким диким кадром мне и хочется закончить свой репортаж. Хочется, чтобы первозданный вид таких мест сохранился и этой красотой могли бы любоваться наши потомки.


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