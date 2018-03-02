Впервые в истории все участники одного забега были дисквалифицированы 2.03.2018, 21:20

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На зимнем чемпионате мира по легкой атлетике в Бирмингеме случился курьезный случай.

Все участники квалификационного забега на 400 м на зимнем чемпионате мира по легкой атлетике в Бирмингеме были дисквалифицированы.

Как сообщает «Прессбол» со ссылкой на Reuters, катарец Абдаллелех Харун получил красную карточку за фальстарт, еще четыре бегуна были дисквалифицированы после финиша за то, что выбежали за пределы своей дорожки. В забеге принимали участие Брэлон Тэплин (Гренада), Стивен Гэйл (Ямайка), Аустрис Карпинскис (Латвия), Алонсо Расселл (Багамы).

Тэплину принадлежит лучший результат сезона на этой дистанции.

На это судейское решение может быть подана апелляция. Отметим, что это первый случай в истории легкой атлетики, когда были дисквалифицированы все участники одного забега.