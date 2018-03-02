На субботу в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности 2.03.2018, 21:30

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Виной тому — снегопады и метели.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на рабочую субботу, 3 марта. Как сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, виной тому — снегопады и метели, передает tut.by.

Утром и днем 3 марта по восточной половине республики ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы. По юго-востоку Гомельской области — сильный мокрый снег и налипание мокрого снега.

Ночью 4 марта (воскресенье) по восточной половине республики сохранится сильный снег, на дорогах снежные заносы.

В столице сильные снегопады прогнозируются 3 и 4 марта.

Температура воздуха по республике минимальная ночью понизится до −12…18 °С, местами при прояснениях воздух охладится до −19…22 °С; максимальная температура днем составит −4…9 °С, по юго-востоку страны 0…−3 °С.

МЧС напоминает, что налипание мокрого снега может привести к повреждению деревьев, обрыву проводов и отключению электричества. Также возможно увеличение числа коммунальных аварий и дорожно-транспортных происшествий.

В связи с этим рекомендуется быть осторожными на улице — обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, при обнаружении обрыва линий электропередачи звонить по телефону 101.

На время непогоды необходимо плотно закрыть окна и двери, убрать со дворов и балконов хозяйственные вещи, машину поставить в гараж или же припарковать вдали от деревьев.

Спасатели также советуют в эти дни по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.