Куда идут налоги белорусов 2.03.2018, 21:52

1,651

Рассказываем, куда идут деньги налогоплательщиков вместо медицины и образования.

Огромная доля денег из наших налогов идет на финансирование государственных программ, о результатах выполнения которых нам никто не сообщает, и в бюджет «союзного государства». О том, сколько отдают белорусы в бюджет Союзного государства – смотрите в видео «Белсата»:

Если во всем мире размеры налогов и их взимание является результатом соглашения между государством и населением (посредством механизмов представительной демократии), то в лукашенковской Беларуси это сфера наглого насилия, которое совершает государство над субъектами хозяйствования и физическими лицами.

Вместо ответственности перед населением за рачительное использование народных денег белорусское государство выделяет финансы тайно, через запутанную систему скрытых статей бюджета. Навстречу идет всенародное сопротивление такому положению. Яркий пример борьбы с дорожным налогом – массовый отказ проходить техосмотр. Кроме потерь бюджета, это еще и прямая опасность на дорогах.