США продлили санкции в отношении России 2.03.2018, 22:10

Санкции продлены на год.

США продлили еще на год санкции в отношении России из-за ситуации в Украине, сообщает «Новая газета» со ссылкой на Белый дом.

ТАСС со ссылкой на документы передает, что речь идет о продлении срока действия ограничительных мер в отношении России, примененных правительством США 6 марта, 16 марта, 20 марта, а также 19 декабря 2014 года.

Трамп пришел к выводу, что все эти санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2018 года». Данные ограничительные меры сохраняются еще «на один год».

Санкции против России ввели в 2014 году из-за вооруженного конфликтом в Украине и оккупации Россией Крыма.