закрыть
2 марта 2018, пятница, 22:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

США продлили санкции в отношении России

  • 2.03.2018, 22:10

Санкции продлены на год.

США продлили еще на год санкции в отношении России из-за ситуации в Украине, сообщает «Новая газета» со ссылкой на Белый дом.

ТАСС со ссылкой на документы передает, что речь идет о продлении срока действия ограничительных мер в отношении России, примененных правительством США 6 марта, 16 марта, 20 марта, а также 19 декабря 2014 года.

Трамп пришел к выводу, что все эти санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2018 года». Данные ограничительные меры сохраняются еще «на один год».

Санкции против России ввели в 2014 году из-за вооруженного конфликтом в Украине и оккупации Россией Крыма.


популярное за неделю

Мнение

С кем воюем, дядя?
С кем воюем, дядя? Виктор Шендерович
Как власти отключают электричество на разрешенных концертах
Как власти отключают электричество на разрешенных концертах Павел Юхневич
Не вижу дилеммы
Не вижу дилеммы Наталья Радина
Каб не «пратанчыць» незалежнасць
Каб не «пратанчыць» незалежнасць Мiкалай Статкевiч