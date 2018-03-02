В Словакии задержаны убийцы журналиста Яна Куцяка 2.03.2018, 22:50

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Убийцами оказались члены итальянской мафии.

В Михаловце и Требиште Словацкой Республики произошло задержание членов итальянской мафии по делу убитого журналиста, сообщает Mukachevo.net.

Словацкая полиция во время спецоперации арестовала итальянского предпринимателя Антонина Вадалу и членов его семьи. Они являются фигурантами статьи-расследования убитого журналиста Яна Куцяка.

Задержания произошли одновременно в городах Михаловце и Требиште. По словам президента полиции Тибора Гашпара, во время мероприятия было задержано семь человек. Полиция обыскала помещения и изъяла доказательные материалы.

Напомним, что по данным журналистского расследования, представители четырех семей из итальянского региона Калабрии - родины мафиозного клана «Ндрангета», работают на востоке Словакии еще с начала 1990-х. Ян Куцяк в последние дни жизни обвинил высоких чиновников в связях с мафиозными структурами, в частности, в отмывании денег и помощи в получении многомиллионных грантов от Европейского союза.