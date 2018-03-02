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Легендарный боец MMA из Беларуси рассказал о планах на будущее

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  • 2.03.2018, 23:15
Андрей Арловский

Андрей Арловский проведет 3 марта бой на UFC 222 против голландца Стефана Штруве.

Андрей Арловский – известный спортсмен, выступающий в США в смешанных единоборствах (MMA), которые часто неправильно называют «боями без правил».

Он родился в Бобруйске в 1979 году, занимался в Беларуси карате, самбо и дзюдо, участвовал в чемпионатах. В 2005 году получил приглашение переехать в Чикаго.

В Америке наш соотечественник, получивший прозвище «Питбуль», практически сразу стал чемпионом Ultimate Fighting Championship (UFC) в тяжелом весе.

Несмотря на переезд, Андрей всегда подчеркивал свое происхождение. В частности, выходил на поединки с двойным флагом – Беларуси и США.

Канадское издание Calgary Sun (belmir.by), анонсируя очередной бой белоруса, рассказало о его планах на будущее.

«Андрей Арловский понимает, что фанаты нет-нет да и впадут в ностальгию по старым добрым временам.

Легко смотреть назад на «темные века» MMA – конец 1990-х и начало 2000-х – в розовых очках и с теплотой вспоминать старые добрые дни. Но только не пытайтесь сказать Андрею, что этот вид спорта был в каком-либо отношении лучше, чем теперь.

Во время одного из поединков белоруса
Фото: latimes.com

«В 2000 году, когда я начинал, UFC был просто спортом. Сейчас это популярный спорт, – говорит он. – За прошедшие 18 лет сделан большой шаг вперед».

«Я был там, когда все происходило, когда шли все изменения», – добавляет он.

Тогда Арловский сражался в своем дебютном бою против Аарона Бринка на UFC 28, и дело казалось обреченным.

Схватка происходила в трамповском «Тадж-Махале» в Атлантик-Сити при аудитории в 5 тысяч человек, но так и не вышла на дисках, поэтому ее почти не увидели фанаты вне площадки.

Однако спустя пару месяцев UFC приобрели у SEG Франк и Лоренцо Фертитта, которые начали преобразовывать начинание в ту глобальную организацию, которой она сейчас и является.

Среди ныне действующих бойцов лишь Арловский и Витор Белфорт выходили на восьмиугольную арену перед приходом в этот бизнес братьев Фертитта.

Замечательно, что оба они сумели оставаться так долго в таком физически и нервно затратном чемпионате, как UFC, хотя тому же Арловскому до титула сейчас очень далеко.

Сможет ли он когда-либо вернуться в элитную группу бойцов-тяжеловесов или нет, это уже почти не играет никакой роли на этом этапе его карьеры.

Арловский со своим питбулем Максимусом
Фото: mmafighting.com

В эту субботу 39-летний Арловский войдет в восьмиугольник вечером против Стефана Струве в ранге бывшего чемпиона, и все, что он сделает в промежуток между сегодняшним днем и концом карьеры, будет лишь вишенкой на торте.

«Я все еще здесь, и это показывает, что я профессионал в том, чем занимаюсь, – говорит белорус. – Люблю тренироваться, люблю выходить на ринг, вокруг меня находятся замечательные люди».

«Самый хороший возраст для тяжеловесов – 35 и выше, посмотрите на Джорджа Формана и Рэнди Кутюра», – добавляет он.

Арловский подчеркивает: хотя он и рад поговорить про свои достижения и оглянуться на 18 лет карьеры, никто не должен обманываться и даже допускать мысль, что он думает об уходе «на пенсию».

Этот день придет, но пока еще не время.

Многие говорили, что белорусу нужно было уйти из спорта в прошлом году, когда он проиграл 5 боев подряд. Разгромное поражение в схватке со Струве наверняка воскресит подобные разговоры, несмотря на ноябрьскую победу Андрея над Джуниором Альбини.

«Когда я пойму, что любой новичок сможет выйти и надрать мне задницу, тогда больше не стану драться», – говорит Арловский.

Во время одного из поединков белоруса
Фото: foxsports.com

«У меня есть семья, хочется быть здоровым и увидеть внуков, но сейчас со мной отличная команда, я люблю выходить на ринг, это моя страсть», – поясняет он.

Белорус рассказывает, что он не обращает внимания на соцсети, на мнения отдельных людей, а слушает своих тренеров.

Победа над Струве, без сомнения, на время утихомирит его критиков. Оппонент Арловского не рассматривается как элитный супертяж, но имеет 7 футов роста, и когда выходит на бой в наилучшей форме, выглядит устрашающе.

Он из тех бойцов, которые постоянно маячат рядом с первой десяткой тяжеловесов. И если Арловский способен сокрушить спортсмена такого калибра, никому не должно приходить в голову отправить его из UFC «на пенсию».

Когда же этот день придет, белорус уйдет из спорта, который он помог сделать популярным, с послужным списком, включающим в себя бои под тремя разными владельцами бренда UFC, чемпионство в тяжелом весе и победы над соперниками, рожденными в четырех разных десятилетиях.

«Хочу, чтобы люди говорили «Андрей Арловский был классным парнем, а не каким-то дураком», – говорит он. – Я первопроходец, один из тех, кто начал это, и это здорово. Я был свидетелем всего пути и все еще являюсь частью семьи UFC».


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