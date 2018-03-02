Выборы в Италии: все, что надо знать 2.03.2018, 23:19

В воскресенье итальянцы впервые будут избирать парламент по новой смешанной избирательной системе.

Италия, которая остается четвертой крупнейшей экономикой в Европе, в воскресенье 4 марта проведет парламентские выборы по новым и не опробованным ранее избирательным правилам. Большинство экспертов убеждены, что голосование закончится без четкого победителя, а парламент окажется в подвешенном состоянии, пишет The Guardian (перевод - zn.ua).

С государственным долгом в размере 2,3 триллиона евро, что составляет 135% от итальянского ВВП и 20% от ВВП еврозоны вообще, с постоянным дефицитом бюджета, экономикой в состоянии стагнации, очень шаткими банками и подъемом популизма в политической жизни, Италия рассматривается как риск не только для самой себя, но и для ЕС. Даже несмотря на то, что некоторые партии, которые ранее призывали к выходу из еврозоны, несколько уменьшили такую свою риторику.

"Движение пяти звезд" во главе с 31-летним Луиджи Ди Маио, согласно опросам, может получить больше всего голосов как отдельная партия. В свою очередь, коалиция правых партий во главе с 81-летним Сильвио Берлускони почти на 10% опережает ее.

Однако, окончательный результат очень непредсказуем, поскольку от 30 до 40% итальянцев до сих пор не определились с выбором. А неуверенный результат лишь усугубит политическую нестабильность.

Сложный процесс переговоров о формировании правительства может закончиться слабой, нестабильной коалицию "левых" и "правых", которая будет неспособна принимать важное законодательство или продвигать структурные реформы, которые нужны Италии.

Как до этого дошло?

Бывший левоцентристский премьер-министр Маттео Ренци ушел в отставку в конце 2016 года после того, как поставил на кон свою должность на референдуме по конституционным реформам и проиграл. Его заменил однопартиец Паоло Джентилони в качестве временного премьер-министра до проведения новых выборов.

Поражение предложения Ренци, которое предусматривало устранение различий между системами выборов верхней и нижней палат парламента, оставило страну без функциональной электоральной системы. А Джентилони потратил большую часть 2017 года на продвижение нового закона о выборах, который наконец был принят в октябре.

Ренци принимает участие в нынешних выборах как лидер левоцентристской Демократической партии.

Как работает новая система?

Закон Дженилони создает смешанную избирательную систему, в которой чуть больше трети парламентариев верхней и нижней палаты избираются по мажоритарной системе, а еще две трети - за пропорциональным представительством из партийных списков.

Партии могут участвовать в гонке самостоятельно. Тогда для прохождения им нужно преодолеть барьер в 3% голосов, чтобы попасть в парламент. Или же они могут выступить заранее сформированной коалицией. Тогда проходной барьер составит 10%.

В отличие от старой избирательной системы, новая не дает автоматически большинство какой-либо партии или союза, который наберет 40% голосов.

Избиратели получат два бюллетеня: по одному на каждую палату. Они могут поставить по одной отметке на каждом из бюллетеней. Кандидаты могут баллотироваться как мажоритарщики на одном избирательном округе и в то же время идти по партийным спискам еще в пяти округах.

232 места в нижней палате займут мажоритарщики, еще 386 мест - представители партий по пропорциональной системе и еще 12 мест - представители заморских округов. В Сенате места будут распределены соответственно 102, 207 и 6.

Какие большие вопросы на кону?

Иммиграция, которая и без того вызывала большие беспокойства, стала еще более острым вопросом на политической повестке дня после убийства шестерых африканцев "правыми" экстремистами в феврале. Берлускони быстро назвал проблему "социальной бомбой, готовой взорваться", и пообещал депортировать 600 тысяч незаконных мигрантов, если его коалиция "правых" войдет в правительство.

Кроме того, несмотря на нынешний небольшой рост, длительное и, казалось бы, необратимое сокращение итальянской экономики остается ключевой темой, так же как и высокий уровень безработицы. На юге же Италии также остро стоит проблема коррупции. Отношение к Европе и евро тоже будет горячей темой.

Более чем в других странах, в итальянских избирательных кампаниях вместо обсуждения конкретных политических предложений часто доминируют разговоры о том, кто кого поддерживает, атакует и бросает. Нынешняя не исключение.

Кто баллотируется и что обещает?

Во все больше напряженной политической атмосфере президент Серджио Матаррелла был вынужден призвать все партии выдвигать реалистичные, разумные и практичные предвыборные обещания. Но мало кто его послушал.

Правоцентристы: представлены партией "Forza Italia" во главе с бывшим четырехкратным премьер-министром Сильвио Берлускони.

Хотя сам он не имеет права баллотироваться из-за ряда обвинений в налоговом мошенничестве. Партия предлагает ввести "параллельную валюту" для внутреннего пользования, сохранив евро для международной торговли. Также она выступает за введение пропорционального налогообложения для компаний и частных лиц, а также отмену налогов на жилье, дороги и наследство. "Forza Italia" обещает удвоить минимальную пенсию, ввести безусловный базовый доход на уровне тысячи евро в месяц для всех итальянцев и заблокировать наплыв иммигрантов.

Радикальные "правые": партия "Лига", которая ранее называлась "Лига Севера" во главе с Маттео Сальвини.

Она обещает ввести параллельную итальянскую валюту и отказаться от фискального договора ЕС, который заставляет страны с большим госдолгом строго сокращать бюджетные расходы. Также партия хочет ввести пропорциональное налогообложение на уровне 15% для всех, позволить ранний выход на пенсию, остановить иммиграцию и высылать 100 тысяч нелегальных иммигрантов ежегодно. Также "правые" обещают ужесточить наказание за преступления, улучшить отношения с Россией и открыть бордели в Италии.

Также "правые" силы представлены партией "Братья Италии" во главе с Джорджией Мэлони. Партия фактически является южным аналогом "Лиги Севера" с неофвшистськими корнями. Поэтому их политические программы очень похожи.

Враги истеблишмента: партия "Движение пяти звезд", которую возглавляет Ди Маио.

Она обещает поднять минимальную зарплату до 780 евро, увеличить дефицит бюджета и начать переговоры о пересмотре фискального договора с ЕС. Также партия хочет отменить 400 "дурацких" законов, включая трудовую и пенсионную реформы, чтобы позволить ранний выход на пенсию и усложнить увольнение. "Движение пяти звезд" обещает повысить налоги для энергетических компаний и улучшить отношения с Россией.

Левоцентристы: "Демократическая партия" Матео Ренци.

Эта политическая сила обещает повысить минимальную зарплату, начать переговоры об отмене фискального договора ЕС и повысить дефицит бюджета до 3% ВВП, а также сократить налоги и повысить инвестиции.

"Левые": партия "Свободные и Равные" во главе с Пьетро Грассо.

Это новая партия, которая объединяет группы, которые ушли от демократов Ренци. Она обещает отменить трудовую и пенсионную реформы, а также повысить государственные расходы.

Напомним, что в Италии президент распустил парламент. Проведение досрочных парламентских выборов назначен на 4 марта. Согласно последним опросам, ни одна из итальянских партий не сможет сформировать парламентское большинство. Наибольшей поддержкой пользуется популистская партия "Движение пяти звезд", возглавляемое комиком и блогером Беппе Грилло (28%), на втором месте - правящая в Италии Демократическая партия (23%).