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В Минске показали 101 работу Сальвадора Дали

  • 2.03.2018, 23:27

Все гравюры являются иллюстрациями к «Божественной комедии» Данте Алигьери.

В Национальном историческом музее в столице открылась выставка графики Сальвадора Дали «Божественная комедия». Это 100 иллюстраций великого художника к бессмертному творению Данте Алигьери.

Мало кто может похвастаться знанием книги, хотя слышали о ней все. Выставка позволяет ближе познакомиться с «Божественной комедией» (цитаты произведения распечатаны под каждой из работ Сальвадора Дали). К слову, эти иллюстрации признаны лучшими произведениями Сальвадора Дали в области книжной графики, пишет kp.by.

Художник Андрей Смоляк с супругой и музой Ольгой
Фото: СЕРГЕЙ МАЛИНОВСКИЙ

Особым украшением выставки стала 101-я работа - титульный лист «Божественной комедии», на котором Сальвадор Дали оставил автограф и рисунок шариковой ручкой в 1965 году. Как были созданы иллюстрации? В 1951 году итальянское правительство заказало Дали серию акварелей, которые были бы приурочены к 700-летию Данте. Художник создал по одной иллюстрации к каждой тысяче строк поэта. Больше всего художника-сюрреалиста привлекают фантастические описания ада, чистилища и рая.

Руководитель белорусского Ротари-клуба Сергей Филиппов и Дмитрий Попов, муж куратора выставки Ольги Клип.
Фото: СЕРГЕЙ МАЛИНОВСКИЙ

Куратор выставки Ольга Клип рассказала, что привезти эти бесценные работы в Минск было непростой задачей:

- Финансовые затраты являются ключевыми, все остальное - дело техники. Страховка в 10 раз превышает рыночную стоимость работ, поскольку утрата любого произведения искусства невосполнима. Владелец (итальянский коллекционер) выдвигает жесткие требования. В Минск они летели самолетом и были так надежно упакованы, что даже если бы самолет потерпел крушение, картины оказались бы единственным, что уцелело.

Коллекция работ настолько объемная, что внимательно изучить ее за час невозможно.
Фото: СЕРГЕЙ МАЛИНОВСКИЙ

Достаточно непросто было согласовать время выставки - чтобы она была доступна и у ее владельца, и у музея нашлось для нее экспозиционное пространство. Например, до нас эта выставка находилась в Техасе. После того как работы покажут у нас, их отправят в темное и сухое место «отдыхать».

Некоторые посетители во время просмотра гравюр доставали телефоны и искали в интернете более подробную информацию.
Фото: СЕРГЕЙ МАЛИНОВСКИЙ

Выставку открыл посол Италии в Беларуси Стефано Бьянки, на презентации побывали белорусские художники Андрей Смоляк и Владимир Цеслер.

Выставка проходит по адресу: Минск, ул. К. Маркса, 12, открыта ежедневно с 11.00 до 19.00. Билеты: 10 руб. - полный, 8 руб. для студентов, 5 руб. для пенсионеров и школьников. Дети до 7 лет проходят бесплатно.


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