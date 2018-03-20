Белорусское ЖКХ: Жить в развалинах – платить как за дворец 4 20.03.2018, 7:42

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Возмущение жителей Борисова – только начало большой волны.

Комната в общежитии с темными коридорами, ободранными стенами, нерабочими плитами для приготовления пищи и разбитой сантехникой! И все это по ценам нормальной арендной квартиры. Почему у жителей Борисовского общежития такие дорогие жировки и проблемы с коммунальным хозяйством?

Жители общежития №10 в Борисове получили квитанции на оплату коммунальных услуг за февраль – на 150-200 рублей. Большую их часть занимает плата за воду и электричество, сообщает «Белсат».

«У нас 4 плиты, а работает только 4 конфорки, у нас 10 блоков, 20 семей, где здесь готовить? Плитки надо дома держать чтобы приготовить еду», – жалуются жители.

То, что можно было поправить в комнатах и блоках, жители уже отремонтировали собственными силами, главная же причина вытекания воды – старые стояки. Заведующая общежития сетует, что власти не выделяют денег на ремонт.

«Больше внимания чтобы нам уделяли власти, в обеспечении мест общего пользования, потому что у нас много общих кухонь, санузлов, поддержка государства тоже нужна», – говорит заведующая общежития Татьяна Бондарчик.

Вода и электричество – не единственная причина дорогой коммуналки

По мнению жителей, проблемы начались из-за смены хозяина. Общежитие, принадлежащие автогидроусилительному заводу, передали унитарному предприятию «Жилье».

«Мы ничего не подписывали, никаких контрактов, они говорят, что стало арендное жилье, повесили табличку, что мы сейчас как арендное жилье. Ну хорошо, давайте подпишем договор, распишемся, нам сообщают – просто появилась какая-то графа в жировке «за служебное помещение» – мы там платим теперь 400 тысяч», – жалуется житель общежития Валентин Хацкевич.

Возмущение жителей – только начало большой волны

Передача и переименование общежитий на арендное жилье прошла по всей стране, а организации, обслуживающие новую собственность, начислении часто делают произвольно.

«Когда мы начали разбираться, значительный пересчёт и по оплате коммунальных, и света, и метраж посчитаны неточно, не в пользу жителей», – отмечает юрист Сергей Дроздовский.

Жители борисовского общежития обращаются в разные инстанции в поисках решения проблемы, но пока все тщетно.

Не ждать, что проблема решится сама собой, советуют и правозащитники. Именно обращение к юристу чаще всего помогает в такой ситуации не только уменьшить цифры в «жировке», но иногда и вернуть незаконно забранные деньги.