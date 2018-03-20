ООН: Выборы в Крыму незаконны 2 20.03.2018, 7:32

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Фото: www.un.org

России напомнили о резолюции Генассамблеи.

Организация Объединенный Наций (ООН) после незаконных выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма еще раз подтвердила свою позицию, напомнив о резолюции Генеральной Ассамблеи, которая поддерживают территориальную целостность Украины. Об этом заявил в понедельник, отвечая на вопрос украинских журналистов в Нью-Йорке представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает Укринформ.

"Что касается ситуации в Крыму, Генеральная Ассамблея неоднократно высказывалась, в частности, в контексте резолюции 68/262 "О территориальной целостности Украины" и резолюции 71/205 "Положения о правах человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе", - сказал он.

По словам Дюжаррика, позиция ООН по Крыму остается последовательной и не будет меняться.

Тем временем, Постоянное представительство Украины при ООН распространило сообщение на официальной странице в Twitter.

"В связи с никчемными выборами в Крыму, представитель Генерального секретаря ООН напомнил о резолюции Генассамблеи ООН по территориальной целостности Украины и признании России государством-оккупантом", - отмечается в сообщении дипломатической миссии.

Незаконные выборы 18 марта 2018 года прошли и в оккупированном Россией Крыму. Украина, а также Канада, Эстония, Финляндия и другие страны заявили, что выборы на аннексированном полуострове не признают.

Российские пропагандистские СМИ утверждают, что на незаконных выборах в оккупированном Крыму за Путина проголосовали около миллиона "избирателей" - 92%.