В Могилеве готовят акт против «тунеядцев» 10 20.03.2018, 7:51

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Обновленный декрет по «тунеядству» чиновники обсудят в конце марта в Могилеве.

Власти намерены обсудить меры по реализации двух декретов — обновленного по «тунеядству» и по развитию предпринимательства — на выездном заседании президиума «совета республики» в Могилеве с 27 по 28 марта. Документы будут обсуждать «с учетом задач, поставленных президентом при отчете правительства, Нацбанка, облисполкомов и Мингорисполкома», сообщает tut.by.

— Речь пойдет о создании необходимых правовых условий для полноценной реализации декретов с учетом поставленных задач по созданию новых высокопроизводительных рабочих мест, привлечению инвестиций, увеличению производительности труда и другом, — уточнили в пресс-службе совета республики.

В заседании примут участие члены «совета республики», представители Минэкономики, Минтруда, Могилевского облисполкома и Могилевского горисполкома, руководители крупных промышленных предприятий региона, председатели областных «советов депутатов».

В Могилеве также пройдет рабочее совещание по вопросам подготовки к проведению V Форума регионов Беларуси и России.

Напомним, 25 января Лукашенко подписал декрет № 1.

В документе не прописано, на кого из белорусов будет распространяться действие документа, а также список услуг, за потребление которых попавшие под действие декрета будут платить по экономически обоснованному тарифу. Это предстоит к 1 апреля определить правительству.

Белорусы, которые подпадают под действие декрета № 1, вероятнее всего, будут оплачивать по экономически обоснованному тарифу жилищно-коммунальные услуги. При этом о возмещении затрат на медицинскую помощь речь не идет, заявил ранее министр здравоохранения Валерий Малашко.