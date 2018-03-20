США и Южная Корея возобновляют военные учения 1 20.03.2018, 8:04

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На этот раз Ким Чен Ын может не поднимать шума.

США и Южная Корея возобновляют военные учения, прерванные на время Олимпиады. Об этом во вторник, 20 марта, заявили в министерстве обороны Южной Кореи. Учения должны начаться уже 1 апреля, в них будет задействовано "примерно то же количество сил, что и в минувшие годы", сообщает dw.com.

Министерство обороны США подтвердило эту информацию и заверило, что учения преследуют оборонительные цели, и КНДР не стоит "рассматривать их как провокацию". Кроме того, правительство в Пхеньяне уже было проинформировано американской стороной о времени проведения и характере учений.

До нынешнего времени КНДР расценивала все совместные учения США и Южной Кореи как провокацию. В последние недели, однако, между Вашингтоном и Пхеньяном наметилась разрядка. Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын могут встретиться уже в мае.

Ким Чен Ын также согласился временно прекратить все ядерные и ракетные испытания в КНДР и признал, что плановые военные учения США и Южной Кореи могут продолжаться.

В свою очередь Белый дом, подтвердив, что Трамп принял приглашение Кима, сообщил, что дата и место переговоров будут согласованы позднее. Вашингтон "с нетерпением" ждет отказа Северной Кореи от ядерной программы, но считает, что все санкции и максимальное давление должны сохраняться, говорится в сообщении администрации США.