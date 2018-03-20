Белоруска Вера Лапко победила на старте турнира в Майами 20.03.2018, 8:07

Вера Лапко

Белорусская теннисистка обыграла соперницу из Японии.

В американском Майами стартовал квалификационный этап теннисного турнира категории "Премьер" с призовым фондом $7,9 млн, сообщает БелТА.

Белоруска Вера Лапко (135-й номер мирового рейтинга) встречалась с японкой Куруми Нарой (95) и выиграла - 6:7 (3:7), 6:4, 6:3. Теперь в решающем поединке за попадание в основную сетку соперницей Веры Лапко будет немецкая теннисистка Андреа Петкович (111).

Еще три белоруски - Виктория Азаренко (186), Александра Саснович (46) и Арина Соболенко (60) - начнут турнир сразу с основного этапа.