закрыть
20 марта 2018, вторник, 10:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Белоруска Вера Лапко победила на старте турнира в Майами

  • 20.03.2018, 8:07
Вера Лапко

Белорусская теннисистка обыграла соперницу из Японии.

В американском Майами стартовал квалификационный этап теннисного турнира категории "Премьер" с призовым фондом $7,9 млн, сообщает БелТА.

Белоруска Вера Лапко (135-й номер мирового рейтинга) встречалась с японкой Куруми Нарой (95) и выиграла - 6:7 (3:7), 6:4, 6:3. Теперь в решающем поединке за попадание в основную сетку соперницей Веры Лапко будет немецкая теннисистка Андреа Петкович (111).

Еще три белоруски - Виктория Азаренко (186), Александра Саснович (46) и Арина Соболенко (60) - начнут турнир сразу с основного этапа.


популярное за неделю

Мнение

Физики и юрики
Физики и юрики Ирина Халип
Я балдею, дорогая редакция…
Я балдею, дорогая редакция… Алексей Венедиктов
«Прынца» уже готовят
«Прынца» уже готовят Николай Статкевич
Без формы, знаков отличия и документов — вы бандиты
Без формы, знаков отличия и документов — вы бандиты Дмитрий Дрозд