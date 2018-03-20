Чичваркин об отравлении Скрипаля: Стоит взяться за самого Путина 1 20.03.2018, 8:14

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Фото: svoboda.org

Высылка 23 российских дипломатов – недостаточная мера.

Российский бизнесмен, бывший владелец "Евросети" Евгений Чичваркин, уехавший в Великобританию из-за уголовного дела, считает неадекватными меры Лондона против России после отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

"Адекватными были бы какие-то персональные санкции против тех, кто это сделал. А в итоге просто культурный и образовательный мост между нашими странами станет в несколько раз меньшим, что очень плохо для молодого российского подрастающего поколения", – заявил Чичваркин в эфире "Настоящего Времени" 18 марта во время акции протеста, которую он устроил напротив здания посольства России в Лондоне.

"Думаю, что им [британским властям] стоит взяться за самого Путина. Каким образом? Ну взялись же за Каддафи", – добавил он.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в отравлении Скрипаля Россию, поставив Кремлю ультиматум: российские власти в течение 36 часов должны были объяснить, является ли использование отравляющего вещества "Новичок" в Солсбери результатом "прямых действий" российского государства" или "результатом утраты контроля над запасами подобных веществ".

Когда срок ультиматума истек, а ответ так и не был получен, Мэй объявила о высылке из Великобритании 23 российских дипломатов, а также об ужесточении законодательства, которое касается шпионажа. Также Великобритания обратилась в Совет безопасности ООН, поставив вопрос о применении Россией химического оружия на ее территории и в Организацию по запрещению химического оружия, чьим членом является Россия, утверждая, что РФ не уничтожила свои запасы химического оружия, что должна была сделать еще двадцать лет назад.

В ответ Россия заявила о высылке 23 британских дипломатов и закрытии представительства Британского совета в России.