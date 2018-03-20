Названы самые надежные подержанные авто стоимостью до €6 тысяч 1 20.03.2018, 8:26

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Рейтинг составлен немецкими специалистами.

Журнал nrc-drive составил рейтинг самых надежных подержанных машин, стоимостью до шести тысяч евро. Именно на такую сумму денег чаще всего ориентируются покупатели, выбирая себе б/у автомобиль возрастом от двух до десяти лет. Рейтинг построен на основе данных немецкой Ассоциации технического надзора (TUV). Автомобили расположены в порядке убывания в соответствии с количеством поломок. Чем чаще ломалась машина – тем выше в списке она расположена.

Топ-10 самых надежных подержанных автомобилей стоимостью до 6 000 евро:

10. Skoda Fabia II поколения (2007-2014)

По утверждению немецких экспертов, у Фабий периодически возникают проблемы с инжектором. Так же, они посоветовали владельцам машин с турбированным мотором чаще менять масло. Несмотря на последнее место в рейтинге, автомобиль получил рейтинг поломок 17.7, что лучше среднего показателя в этом классе 20.1

9. Opel Corsa IV поколения (2006-2014)

Специалисты отметили, что компания Opel в последние годы начала уделять пристальное внимание улучшение своего модельного ряда и нынешняя «Корса» является этому хорошим примером. Она стала надежнее своей предшественницы. Проблемы с электроникой, подшипниками колес, а так же ненадежное крепление лобового стекла повлияли на количество баллов, но в итоге рейтинг составил 17.2.

8. Hyundai Getz (2002-2011)

Итоговый рейтинг у «Гетса» такой же как у «Корсы», и составил 17.2 балла. «Корейца» подвели проблемы со сцеплением, поломки шлангов тормозной системы, а также склонность кузова к коррозии.

7. Mitsubishi Colt (2002-2012)

Каких-либо значительных проблем с «Кольтом» не выявлено. Единственное нарекание, частое перегорание лампочки в фарах головного света. В итоге рейтинг поломок составил – 17.

6. Ford Fiesta VI поколения (2002-2009)

«Дешевая и долговечная» – именно так охарактеризовали «Фиесту» эксперты, и присвоили ей рейтинг 16.9. Проблемы могут возникать только у автомобилей с дизельным мотором, выпущенные до 2008 года. В таких машинах из-за коррозии прокладки блока цилиндров, начинает протекать масло.

5. Honda Jazz I поколения (2001-2008)

Из-за дорогого в ремонте вариатора, теряющего давление топливного насоса, подверженную коррозии тормозную магистраль, а так же быстро изнашиваемых тормозных дисков, итоговый результат рейтинга поломок составил 16.2

4. Opel Agila I поколения (2000-2008)

«Несмотря на хрупкую внешность, этот автомобиль хорошо проявляет себя с возрастом», — отметили специалисты, и посоветовали будущих владельцев обращать внимание на плохие уплотнители дверей, подверженный коррозии бензобак, а так же ненадежные датчики уровня топлива и давления масла. Рейтинг поломок – 16.1 балла.

3. Ford Fusion I поколения (2002-2012)

Автомобиль, который не приносит проблем своим владельцам. Редкие поломки могут быть связаны с перерасходом масла либо электроникой автоматической коробки передач Durashift. Итоговый результат – 14.7.

2. Toyota Yaris II поколения (2005-2011)

У японского хэтчбека возникают проблемы с частыми поломками тормозной системы, замка зажигания, стартера. Плюс ко всему специалисты отметили быстрый износ сцепления и даже выход из строя ABS. Но все это не помешало «Ярису» получить оценку поломок 13.6 и занять второе место в рейтинге.

1. Mazda2 III поколения (2007-2014)

На первом месте рейтинга самых надежных подержанных автомобилей стоимостью до 6000 доларов расположился хетчбэк Mazda2. Он получил итоговую оценку надежности 11.2 балла. Эксперты организации TUV указали лишь на поломки подшипников колес и элементов рулевой тяги.